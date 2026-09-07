Nueva edición del concurso de fotografía ‘Mi amigo se viene conmigo’: estas son las bases y los plazos para participar en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas cierran este mes de septiembre el plazo para participar en la 11ª edición del concurso de fotografía ‘Mi amigo se viene conmigo’, un certamen que busca fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y poner en valor el vínculo entre las personas y sus perros.

Las personas mayores de edad y residentes en Las Palmas de Gran Canaria tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar una fotografía de su perro o perros y optar a uno de los tres premios del concurso, que consistirán en lotes de productos y pienso para mascotas valorados en aproximadamente 400 euros para el primer premio, 300 euros para el segundo y 200 euros para el tercero.

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, destacó que el concurso "permite visibilizar el vínculo que existe entre las personas y sus animales de compañía", pero también recordar que convivir con ellos implica asumir responsabilidades y garantizar su bienestar durante toda su vida.

Vargas subrayó que el concurso pretende que las fotografías "reflejen esa convivencia responsable" y contribuyan a trasladar a la ciudadanía la importancia de cuidar, identificar y proteger a los animales de compañía.

Cartel del concurso de fotografía 2026. / La Provincia

El presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, Pablo Varona, recordó que los perros que aparezcan en las fotografías deberán estar identificados mediante microchip e inscritos en el Censo Municipal de Animales de Compañía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Zoocan), requisitos que “son herramientas fundamentales para favorecer su protección y facilitar su recuperación en caso de pérdida o extravío”.

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Cada persona podrá presentar un único trabajo. Las fotografías podrán realizarse con cualquier técnica y deberán enviarse en formato JPG, tanto en orientación vertical como horizontal. Los trabajos deberán incluir un título, así como el nombre y apellidos de la persona autora y sus datos de contacto, correo electrónico y teléfono.

Los premios son 400 euros para el primer finalista, 300 euros para el segundo y 200 euros para el tercero.

Los originales deberán enviarse por correo electrónico a saludpublica@laspalmasgc.es hasta el 30 de septiembre de 2026. Las personas participantes deberán declarar que son autoras de las obras y que estas son inéditas y no han sido divulgadas o publicadas previamente.

Un jurado compuesto por miembros del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas y expertos en tecnologías de la comunicación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria seleccionará las tres fotografías ganadoras.

Los premios consistirán en lotes de productos y pienso para mascotas. El primer premio estará valorado en aproximadamente 400 euros; el segundo, en 300 euros; y el tercero, en 200 euros.

Las bases completas del concurso pueden consultarse en el siguiente enlace: https://colegiados.lpa.vetcan.org/adjuntos/novedades/facfa4d5-2b45-44c0-b99c-b41fe6f6f14b.pdf.