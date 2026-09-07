Obras Públicas activa desvíos nocturnos por las obras de soterramiento de Belén María en Las Palmas de Gran Canaria: los tramos afectados por los cortes de tráfico

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias establecerá varios desvíos provisionales en el entorno de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria, debido a los trabajos incluidos en las obras de soterramiento que se ejecutan en esta zona.

Las afecciones al tráfico están previstas durante las noches del miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre, entre las 22:00 y las 06:00 horas. La restricción será necesaria para llevar a cabo trabajos de asfaltado relacionados con el ensanche de la calzada de la GC-1 en sentido sur.

La actuación se desarrollará bajo la coordinación de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, y supondrá cambios temporales en los recorridos habituales de los vehículos.

¿Qué tramos permanecerán cerrados?

Durante el horario de los trabajos será necesario cerrar al tráfico la GC-1/AM en sentido sur desde la glorieta de Belén María, en concreto en los aproximadamente 300 metros situados más cerca de la glorieta.

La afección también alcanzará a la calle José Guerra Navarro, una vía utilizada para acceder al Centro de Salud de El Puerto desde la GC-1/AM.

Ante estas restricciones, Obras Públicas ha previsto diferentes itinerarios alternativos con el objetivo de mantener la circulación en la zona mientras se desarrollan las labores de asfaltado.

Obras Públicas establece desvíos provisionales por las obras de soterramiento de Belén María. / La Provincia

Los vehículos procedentes de El Puerto y El Sebadal que necesiten incorporarse a la GC-1/AM podrán hacerlo utilizando la calle Gran Canaria. De esta forma, se habilita un recorrido alternativo durante las horas en las que permanezca activo el corte.

Acceso para los vehículos de emergencia

Uno de los puntos contemplados en la planificación afecta al acceso al Centro de Salud de El Puerto. Para evitar que las obras interrumpan el paso de los vehículos de emergencia, estos utilizarán la calle Juan Rejón durante la ejecución de los trabajos.

La previsión busca mantener operativo este acceso mientras permanezcan cerrados los tramos afectados por las obras y garantizar que los servicios de emergencia puedan llegar al centro sanitario.

La Consejería recuerda que los cortes tendrán un carácter provisional y estarán limitados al horario nocturno previsto, coincidiendo con las tareas necesarias para avanzar en la actuación de soterramiento de Belén María.

Obras Públicas establece desvíos provisionales por las obras de soterramiento de Belén María. / La Provincia

Recomendaciones para los conductores

Obras Públicas aconseja a las personas que tengan previsto desplazarse por este entorno durante las noches del 9 y 10 de septiembre que planifiquen sus recorridos con antelación y tengan en cuenta las restricciones de circulación.

Asimismo, recomienda prestar especial atención a la señalización instalada en las proximidades de las obras, que indicará los cambios de recorrido y los itinerarios habilitados.

Los trabajos de asfaltado permitirán continuar con las actuaciones previstas para el ensanche de la calzada de la GC-1 en dirección sur, dentro del proyecto de soterramiento de Belén María. Mientras se desarrollen estas labores, los conductores deberán adaptar sus desplazamientos a los desvíos establecidos para reducir las posibles afecciones a la circulación.