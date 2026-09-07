Las Palmas de Gran Canaria adjudica la explotación del quiosco Churruca, en Las Canteras

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado la explotación del quiosco Churruca, situado en la plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot, en la playa de Las Canteras, a la empresa Santandelepro S.L., que abonará un canon anual de 30.089 euros durante cinco años.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, destacó que la adjudicación "permite recuperar para la ciudadanía una instalación municipal situada en un enclave privilegiado de la ciudad y continuar avanzando en la recuperación de espacios que permanecían sin actividad”.

Añadió que la adjudicación permitirá la reapertura de esta instalación municipal, que cuenta con una superficie de 24,61 metros cuadrados y una zona exterior contigua destinada a terraza de 120 metros cuadrados, con capacidad para la instalación de hasta 24 mesas.

Subrayó que durante el actual mandato se ha impulsado la reapertura y el funcionamiento del quiosco del parque de La Mayordomía, el del parque Santa Catalina, parque Doramas, el Mirador del Atlante, el del parque del Castillo de La Luz y el del parque Juan Alemán, en La Paterna.

A ellos se suma el de la plaza del Pueblo, en La Isleta, y dos de los quioscos de la plaza Hurtado Mendoza, conocida como la plaza de las Ranas, destinados a una oficina de atención turística y al punto VOPIA de la ciudad, así como la reapertura del quiosco situado junto al parque infantil Alonso Quesada, en el Parque Romano.