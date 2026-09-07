"Se está extendiendo por todos lados": el rabo de gato se apodera de las aceras y el asfalto en Las Palmas de Gran Canaria

El rabo de gato ha cambiado progresivamente el paisaje de los riscos, los montes y los barrancos canarios, pero también el de algunos espacios urbanos. Esta planta exótica invasora prolifera en muchas aceras, zonas ajardinadas y descampados de Las Palmas de Gran Canaria, en ocasiones adueñándose incluso del piche o las pistas deportivas. Algunos vecinos de distintos barrios afectados indican que esto puede traducirse en un problema para moverse por las calles, una amenaza para la biodiversidad e incluso en un "peligro" para los niños y las niñas.

Desde La Paterna, Eduardo Padrón lamenta que el rabo de gato "se está extendiendo por todos lados". La fisonomía de la planta terminada en pelusa resulta muy atractiva para los más pequeños, por lo que "muchos niños se la pasan por la boca, se mete para dentro y luego no sale, se clava". Lo dice por experiencia, recordando cómo un niño que va al mismo colegio de su hijo se puso a jugar con una mata y al final tuvieron que llevárselo "atragantado" a urgencias.

Por su parte, el portavoz de la plataforma vecinal de Almatriche, Fernando Miguel, sostiene que su barrio está desbordado: "Aquí tenemos para exportar, es una pasada". El motivo de ello es que todavía quedan muchas parcelas y terrenos privados pendientes de edificar en la zona, dejando vía libre para que crezcan en grandes explanadas.

Parterres, zonas naturalizadas y aceras

El área municipal de Parques y Jardines explica que los parterres y las zonas ajardinadas presentan una incidencia reducida porque "con el mantenimiento habitual se mantiene a raya". El problema, desarrollan, está en las zonas naturalizadas (donde realizan algunas acciones puntuales) o en las lindes de las carreteras y aceras. La retirada en el segundo caso depende de Limpieza, a la que los colectivos vecinales pueden solicitar una intervención cuando resulta necesario.

Presencia de rabo de gato en las aceras de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

De todos modos, Parques y Jardines matiza que "el problema con las plantas invasoras –y más esta, por su gran capacidad expansiva– es que no se pueden abordar con estrategias aisladas, sino que hace falta una estrategia coordinada". Además, las competencias de control, erradicación y seguimiento de este tipo de especies exóticas dependen de los Cabildos y el Gobierno canario.

Una estrategia coordinada para la erradicación

El Cabildo de Gran Canaria ha participado en un proyecto para testar nuevos métodos de control, de acuerdo con un convenio entre el Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna (ULL). A partir del año 2023, se instalaron parcelas de seguimiento que han evaluado durante tres años los métodos de control tradicionales y otros productos más novedosos. Según trasladan desde la corporación insular, los datos están siendo analizados a través de la ULL.

En cualquier caso, la resistencia de esta planta hace que sea necesario actuar de forma mucho más contundente. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria suscribió el pasado mes de julio un acuerdo declarativo para instar al Gobierno de Canarias a emprender una campaña para su erradicación progresiva, ya que se trata de una de las 100 especies invasoras más dañinas de la Macaronesia.

"Tenemos que estar pidiendo cada tres meses que manden a los operarios con las máquinas cortadoras", asegura un vecino de Almatriche

Desde Almatriche, Fernando Miguel insiste en que la gran presencia de rabo de gato se traduce en que muchas de sus semillas aterrizan en los parterres y las aceras por donde transitan a diario. "Tenemos que estar pidiendo cada tres meses que manden a los operarios con las máquinas cortadoras. Ahora hay una comunicación más directa con Limpieza, pero tiempo atrás no podías abrir la puerta del coche porque tenías un matorral impresionante", relata.

Han solicitado en reiteradas ocasiones la colocación de vallas en las parcelas donde crece el rabo de gato, lo cual también serviría para evitar la presencia de ratas, pero nunca han llegado a instalarse dichas infraestructuras. Asimismo, Fernando recuerda el peligro que supone para el resto de plantas y árboles, ya que "acaba con los setos y se bebe toda el agua del sistema de regadío".

Rabo de gato en una calle de Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Dificultades para la movilidad

El presidente de la asociación vecinal de Tafira Baja, Simón Padilla, añade que "son un problema vial y pueden producir un accidente" cuando las matas logran alcanzar cierta altura. Además, como crecen en las lindes de las aceras, dificultan el paso de coches, peatones y personas con movilidad reducida.

Por otro lado, destaca que "la propia biología de la planta hace que se te pegue a la ropa", contribuyendo a que sus semillas se esparzan fácilmente y "vuelvan a crecer en cuestión de semanas". De todos modos, matiza que cuando resulta necesario pueden presentar una instancia para que Limpieza intervenga y "a lo mejor en dos o tres días vienen y lo retiran".

Pero el problema, por muchas intervenciones que se hagan, todavía persiste. Y es que el rabo de gato, al ser una especie muy resistente, solo puede atajarse con acciones intensivas. Hasta que eso suceda, la presidenta de la asociación vecinal Virgen Blanca de Marzagán, Eva de la Fe, lamenta que "las aceras se están rompiendo por estas plantas y otras malas hierbas".