Rebajan la condena a un profesor de instituto por agresión sexual a una alumna en Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha aceptado rebajar de cuatro a dos años de cárcel la condena impuesta a un profesor de un instituto de Las Palmas de Gran Canaria por abuso sexual a una alumna menor de edad, a la que impartía clases de Biología entre 2017 y 2018. Por entonces, la víctima tenía 17 años. La sentencia se basa en que el docente rechazó la propuesta de la adolescente de mantener relaciones sexuales completas, pero mantiene aun así que su conducta fue delictiva.

La Sala de lo Penal ya había aceptado una reducción de la pena en marzo de 2023, pero el fallo fue recurrido ante el Tribunal Supremo, que consideró que había incoherencias en los hechos probados y ordenó el dictado de una nueva resolución. En esta, el tribunal estima el recurso de apelación presentado por el adulto y reduce el tiempo de inhabilitación para ejercer la docencia y la indemnización por daños morales.

El acusado, que carece de antecedentes penales, desempeñaba su labor en un centro público de la capital. Allí estudiaba una alumna, que en el curso académico anterior a los hechos denunciados intentó un acercamiento afectivo a otra docente, la cual la rechazó.

Hechos probados

En el siguiente año, cuando la menor tenía 17 y el penado ya le impartía clases, el profesor impuso la realización de un trabajo en grupos de cuatro alumnos. La joven, entonces, quedó desplazada de sus compañeros y rompió en lágrimas. El encausado se aproximó para ver qué ocurría y con la intención de consolarla.

Al final de la clase, según declara probado el fallo, ambos se quedaron solos y el profesor la miró y le sonrió. La estudiante quedó con la sensación, conforme a su declaración, de que la "penetró literalmente con la mirada" y en el recreo "no podía dejar de mirar" y pensaba "que le gustaba mucho y quería hablar con él".

El fallo recoge que el adulto rechazó tener relaciones sexuales porque "era muy pronto"

A partir de ese momento, en ocasiones se quedaba a esperar al adulto a cierta distancia cuando salía del centro. Hablaban a veces durante mucho tiempo, una circunstancia de la que se empezaron a dar cuenta algunos de sus compañeros. Sin embargo, ella "se sentía bien" porque "era como una cura para la depresión", así que decidió contárselo a otras alumnas de su clase.

Luego, el docente y la estudiante empezaron a contactar por Facebook. Ella pronto se unió a él durante sus paseos vespertinos por el paseo de Las Canteras y más adelante tuvieron citas a solas en el vehículo de él, una de ellas el 4 de marzo de 2018 y otra a la semana siguiente en la zona de El Confital. En alguna ocasión, se vieron en el domicilio del adulto.

Durante esos encuentros, recoge el fallo, el acusado y la joven se besaron en varias ocasiones y tuvieron "roces", sin que las acciones de contenido sexual fueran más allá. La menor aseguró, tanto en su denuncia como en su declaración en la fase de instrucción, que en las ocasiones en las que se vieron ella propuso a su docente que mantuvieran relaciones sexuales, pero él lo rechazó porque "era muy pronto y no estaba preparada".

Alta inestabilidad

El informe forense recoge que la víctima tiene una alta inestabilidad psíquica y que una de las causas de dicho diagnóstico es el rechazo del encausado. La joven llegó al punto de autolesionarse varias veces por este motivo y su frustración aumentó por el rechazo de sus compañeros de clase, que le achacaban que el traslado del profesor a otro centro se debía a ella.

El fallo, con el magistrado Antonio Doreste como ponente, considera que el núcleo de la sentencia de la Audiencia Provincial recurrida se basa de forma exclusiva en la declaración de la denunciante. Por su parte, el acusado reconoció que estuvieron a solas en una habitación, pero negó que existiera acceso sexual.

Prueba de descargo

Las versiones difieren en qué ocurrió dentro del dormitorio. La víctima afirmó que él fue más allá, con masturbaciones y sexo oral; mientras que él justificó la presencia en la casa por la petición de ella de reforzar sus estudios y para evitar los comentarios en el centro escolar.

También prestaron declaración dos amigos del entorno de la denunciante y el investigado, cuyos testimonios considera el TSJC que operan como prueba de "descargo". Ninguno de los dos, que se encontraban en la misma vivienda en el momento de lo ocurrido, escucharon los "gritos, gemidos, llantos y protestas" que refirió la joven.

Dudas sobre el testimonio

La Sala alberga dudas sobre los actos sexuales más graves denunciados por la frustración derivada del rechazo del profesor y la reacción de los compañeros de la chica. Sin embargo, sí considera delictiva la conducta del docente porque se aprovechó de varios factores como la diferencia de edad o la vulnerabilidad derivada de la inestabilidad afectiva y emocional de la víctima. Por tanto, entiende esta parte que su comportamiento queda enmarcado como un abuso sexual.

El fallo reduce el tiempo de inhabilitación a dos años y la indemnización por daños morales a 3.000 euros. La sentencia todavía es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.