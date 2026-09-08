Científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria analizan la dinámica de Las Canteras mediante fotografías de los bañistas

La monitorización de la zona de Las Canteras conocida como playa de Peña la Vieja comienza a dar sus frutos gracias a la colaboración ciudadana. La playa de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en equilibrio. Es decir, la línea de agua en esta zona se mantiene prácticamente en el mismo sitio, no avanza hacia el paseo. Es uno de los hallazgos del grupo de científicos de Geogar, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tras estudiar las más de 370 imágenes que los bañistas y paseantes han captado desde mayo de 2023 hasta abril de 2026 gracias al tótem de CoastSnap instalado a la altura de la calle Gravina.

El proyecto, de carácter internacional, tiene más de 700 estaciones repartidas en 37 países del mundo para analizar la erosión de las playas. CoastSnap está a la espera de la colocación de otro tótem en la zona de la Cícer, aunque lo ideal sería instalar tres para monitorizar toda la extensión de la Cícer, según el grupo investigador.

Las imágenes permiten tener una perspectiva del litoral comprendido entre la calle Gravina y la de Kant. La zona está sufriendo un proceso erosivo y un movimiento de sedimento constante que recientemente ha puesto al descubierto tanto el paleosuelo como la playa y dunas fósiles. De ahí la elección de este tramo para el estudio.

La estación científica permite que cualquier usuario de Las Canteras pueda contribuir a la investigación científica del litoral con tan solo hacer una foto y subirla a la plataforma, donde los científicos evalúan los cambios registrados. Y para ello no se necesita un móvil de última generación, sino seguir las indicaciones del QR que hay en el tótem. CoastSnap también dispone de una aplicación para darse de alta y contribuir con más asiduidad al estudio y poder tener un registro más completo.

Las fotos deben cumplir varios requisitos para que puedan ser usadas, uno de ellos es que deben ser tomadas de día y, el móvil tiene que estar colocado en el soporte en posición horizontal.

El proyecto CoastSnap se ha financiado a través de un convenio entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la ULPGC. La investigación está a cargo de la profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria María José Sánchez García, miembro del Instituto de Oceanografía y Cambio Global, y del investigador colaboradorTobías Jung.

"Cualquier usuario de Las Canteras puede tomar una foto desde la estación existente en el paseo, a la altura de la calle Gravina, y subirla a la plataforma científica"

El estudio de las imágenes ha permitido corroborar, en combinación con otras investigaciones científicas, que Las Canteras "no pierde ni gana arena, sino que esta se mueve mayoritariamente longitudinalmente a la playa y que se queda cerca de la línea de costa". Así lo indica Tobías Jung, mientras añade que Las Canteras es una "playa única", no solo por su morfología, sino también por la Barra y su efecto en la costa.

"La zona tiene un sistema bastante complejo por la Barra en sí, ya que el sistema de corrientes y oleaje en la playa se ve afectado por la presencia de esta. Hay zonas que están protegidas de la energía del oleaje y otras están más expuestas, creando dentro de una misma playa tres zonas claramente diferenciadas, lo que hace que su comportamiento no sea uniforme”, añade el investigador. En este sentido, se determinan tres zonas en la playa: El arco sur -la Cícer-, el arco centro -playa Peña la Vieja y el arco norte -playa Grande-. Cada zona tiene un ambiente sedimentario diferente y la playa se comporta en los tres puntos de forma distinta.

Estación de CoastSnap a la altura de la calle Gravina. / Juan Carlos Castro

"Las fotos permiten ver cómo varía la línea de costa en esos 350-400 metros de playa seleccionados”, puntualiza Tobías Jung. Y añade que las fotos captadas “dan una perspectiva de la posición de la línea de agua, independientemente de la altura de marea en la cual se encuentre”. Esta marea tiene una amplitud que ronda los dos metros.

Las imágenes, agrupadas en rangos mareales, permiten obtener una visión del movimiento de la línea de costa en esa zona de la playa. "No vemos anomalías claras en el movimiento de la línea de agua. Se comporta dentro de lo que se esperaba. Hay indicios que la playa está más erosionada en la zona más cercana a la estación y que aumentó de superficie en la parte más lejana", específica.

Los problemas de los temporales

En cuanto a si nos quedaremos sin playa, el científico responde con un rotundo no. "El transporte de sedimento en el sistema de Las Canteras tiene un balance neto. La arena está en constante movimiento por lo que si la arena se va, vuelve", asegura. El peligro viene determinado, según el científico, cuando se va la arena y en esos momentos llega un temporal que puede contribuir a "causar daños estructurales" sobre el paseo.

Para entender mejor la situación, el grupo científico ha analizado los temporales registrados en Las Canteras entre el otoño de 2025 y el verano de 2026, con datos de la boya existente más cercana a la costa y con los criterios de clasificación de tormentas -eventos extremos- de la Agencia española de Meteorología. Los resultados obtenidos indican que este año con más tormentas registradas hasta el momento bajo este criterio. Y que la dirección del oleaje asociada tuvo un componente más occidental que otros años, por lo que ha afectado al movimiento de arena de la zona de la Cícer, que se ha comportado de distinta manera al habitual provocando la aparición de cantos enterrados por la arena y procedentes del barranco de La Ballena, así comel afloramientoto del antiguo paleosuelo de Las Canteras, el cual se ha visto expuesto una vez más. En el año 2015 ya se vieron las dunas fósiles, el paleosuelo y la paleoplaya en la zona de la Cícer.

Si se tuviera una base de fotos más amplia -a distintas mareas- y se instalaran más estaciones a lo largo de la playa se lograría conocer mejor su dinámica, hacer predicciones más precisas y fiables, sobre todo para tomar decisiones y planear estrategias para evitar el impacto de los temporales sobre las estructuras civiles. De ahí la importancia de que más usuarios de la playa contribuyan con sus fotos al estudio. "Cuantas más fotos tengamos, más estabilidad estadística tienen las predicciones y, por tanto, más precisión de lo que puede ocurrir en el futuro", puntualiza el colaborador, que anima a los usuarios de la playa a participar con CoastSnap

El estudio estadístico de las imágenes durante 2025 ha permitido constatar además que la mayoría de las fotos se han realizado en los meses de febrero, agosto y septiembre. Y que los días de la semana en que más fotos se tiraron son los domingos y los miércoles. La mayor parte de las imágenes de los ciudadanos se tomaron a las 11.00, seguidas de las 18.00 y 19.00 horas. Lo ideal sería contar con fotos captadas durante todos los días del año, a las horas que hay luz.

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Las instantáneas también permiten analizar otras cuestiones de interés científico, cómo la cantidad de visitantes que concurren a Las Canteras, qué uso de la playa hacen los usuarios y la densidad de personas que hay a distintas horas del día.