Day Pass en el Puerto de Las Palmas: nuevo impulso a una 'sala VIP' para tripulaciones con gimnasio, peluquería, supermercado y centro médico

El Crew Center Las Palmas, una infraestructura diseñada como espacio de servicios para las tripulaciones y viajeros que pasan por el Puerto de Las Palmas, recibe un nuevo impulso después de acumular alrededor de dos años de retraso debido a la tramitación de permisos y autorizaciones. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha aprobado una prórroga del plazo de ejecución que permitirá continuar con el desarrollo del proyecto promovido por Grupo Newport.

La instalación estará situada en el Área Funcional 6 de la zona de servicio del Puerto y contará con una superficie de 2.300 metros cuadrados, distribuida en dos plantas. El proyecto contempla capacidad para más de 1.000 personas de forma simultánea y está concebido para ofrecer servicios durante los periodos de espera y tránsito, especialmente a las tripulaciones de los buques que hacen escala en la capital grancanaria.

La iniciativa se planteó inicialmente con la previsión de que estuviera operativa en enero de 2024. Los trámites administrativos han retrasado su puesta en funcionamiento, aunque la nueva prórroga aprobada por la Autoridad Portuaria permite mantener el proyecto en marcha.

Un espacio de servicios en dos plantas

El Crew Center Las Palmas estará organizado alrededor de un amplio hall central que conectará las dos plantas del edificio. El proyecto incorpora además una fachada frontal completamente acristalada para favorecer la entrada de luz natural y las vistas hacia el entorno portuario.

La planta baja concentrará buena parte de los servicios destinados al uso cotidiano. En ella se ubicarán áreas de coworking, salas independientes para actividades profesionales y diferentes espacios destinados al descanso y el ocio.

Imagen aérea del Puerto de Las Palmas / La Provincia

También contará con cafetería, gastro market y zonas de restauración, además de un supermercado, peluquería y centro médico. La oferta está dirigida principalmente a quienes permanecen durante varias horas en el recinto portuario antes o después de sus desplazamientos.

La planta superior estará destinada a zonas de estancia y descanso, reuniones y actividad profesional. En este nivel se instalarán salas de reuniones y espacios polivalentes con capacidad para 500 personas, que podrán utilizarse para encuentros empresariales, convenciones y otros eventos.

El edificio incorporará igualmente un gimnasio y vestuarios, junto a diferentes zonas de descanso y relax.

Coworking y salas para actividades profesionales

Una de las particularidades del proyecto es que sus espacios podrán tener usos que van más allá de la espera habitual de los pasajeros. Las salas polivalentes estarán preparadas para acoger reuniones, convenciones, eventos corporativos y acciones formativas.

El planteamiento pretende combinar en una misma instalación servicios para las tripulaciones con espacios destinados a la actividad profesional. De esta manera, quienes hagan escala en el Puerto podrán disponer de zonas de trabajo, reunión y descanso sin necesidad de desplazarse fuera del recinto portuario.

El acceso al Crew Center se realizará mediante una tarjeta de fidelización que podrán proporcionar las consignatarias u otras entidades que establezcan acuerdos con el espacio. También se contempla la posibilidad de acceder mediante un Day Pass, destinado a usuarios que necesiten utilizar las instalaciones de forma puntual.

Asimismo, se prevén accesos específicos para jornadas profesionales y eventos organizados por empresas interesadas en utilizar las salas disponibles.

Una sala VIP para las tripulaciones

El proyecto fue concebido como una instalación similar a las salas VIP de los aeropuertos, aunque con una oferta más amplia de servicios. La intención es crear un espacio en el que las tripulaciones puedan aprovechar los tiempos de conexión entre desplazamientos para descansar, trabajar o resolver necesidades cotidianas.

Los promotores plantearon el edificio como un espacio de arquitectura industrial renovada, con tecnología incorporada a las diferentes dependencias y áreas conectadas entre sí. La distribución y la fachada acristalada buscan, además, mejorar la relación del interior con el entorno del Puerto de La Luz.

Un nuevo servicio para el Puerto de Las Palmas

La futura puesta en funcionamiento del Crew Center Las Palmas supondrá la incorporación de un nuevo servicio en el recinto portuario, con una oferta específica para las tripulaciones y otros usuarios que necesiten permanecer en el puerto durante sus desplazamientos.

Con sus 2.300 metros cuadrados, capacidad para más de 1.000 personas y salas polivalentes para hasta 500 asistentes, la infraestructura reunirá en un mismo espacio servicios de descanso, restauración, salud, ocio y actividad profesional.