Fin a toda una vida laboral: Marisa Rivas se jubila tras 42 años y cierra su tienda de moda de Las Palmas de Gran Canaria

«Quiero jubilar la tienda antes de que la tienda me jubile a mí». Marisa Rivas, con casi 80 años, asegura que se encuentra estupendamente. No tiene dolores ni males, es más, se levanta cada mañana con ilusión de trabajar en su pasión. Sin embargo, reconoce que al salir de la tienda nota el peso de los años cada vez más. Su tienda de moda de mujer, que ha regentado durante 42 años, le ha dado siempre una gran felicidad, pero ha decidido que ya es el momento de poner fecha para una nueva etapa de su vida. En diciembre cerrará la tienda por jubilación tras construir una estrecha amistad con su clientela.

Desde que colgó los carteles anunciando su jubilación a la tienda llegan sus clientas de toda la vida con la misma pregunta: «¿Y ahora dónde me visto?». La decisión está meditada después de más de cuatro décadas dedicadas a la moda, a sus clientas y a un negocio que se convirtió en mucho más que un comercio de barrio.

Un punto de charla y de consejos

Desde que abrió sus puertas, la tienda Marisa Rivas se transformó en un punto de encuentro donde las clientas acudían no solo a comprar ropa, sino también a pedir consejo, contar sus problemas o simplemente charlar. «Mis clientas son amigas», explica. Muchas llevan acompañándola desde hace décadas y, por eso, la noticia de su jubilación ha generado una oleada de cariño entre quienes han pasado por el establecimiento. «No me pensaba que me quería tanto la gente», reconoce emocionada al recordar las muestras de afecto que recibe cada día.

Marisa Rivas en su tienda. / José Carlos Guerra

Su trayectoria también está ligada a una forma muy personal de entender la moda. Marisa no solo vendía prendas, sino que también asesoraba, recomendaba y buscaba que cada persona saliera satisfecha. «Si algo no le queda bien, soy la primera que digo que no se lo lleve», afirma. Esa cercanía, junto a las firmas exclusivas que trabajó durante años y su especialización en trajes de flamenca, convirtió la tienda en un referente para muchas clientas de Canarias que buscaban prendas diferentes.

La tienda Marisa Rivas cierra por jubilación después de 42 años de atención

Uno de los aspectos que más le cuesta dejar atrás es precisamente la parte creativa del negocio. Durante años diseñó sus propios trajes de flamenca, combinando telas, colores y elementos inspirados en los grandes desfiles de moda. Viajaba a Sevilla para buscar tendencias y después adaptarlas a sus clientas. «Yo llamo al taller y las vuelvo loca», cuenta sobre una pasión que aprendió con la experiencia y la práctica acumulada.

Marisa recuerda que la suya es la única tienda de la capital en la que se pueden comprar estos trajes típicos tan demandados para las Ferias de Abril, que se celebran en el Club Victoria o en el Club Náutico. «No diseño dos iguales porque aquí no se puede repetir», cuenta.

Su conocimiento en moda típica andaluza no le viene solo por su larga experiencia laboral, sino por sus raíces. Marisa, que nació en Sevilla, lleva 52 años viviendo en Gran Canaria. La mudanza la hizo con su marido, que abrió una tienda de ropa en el Puerto. Mientras, Marisa se ocupaba del cuidado de los niños y la casa. Pero cada vez que ayudaba en la tienda las clientas atendían sus consejos y las ventas se disparaban. En ese momento descubrió su pasión y se decidió a abrir su propia tienda.

La propietaria se mudó de Sevilla hace 52 años junto a su marido, que abrió un comercio en el Puerto

En 1984 lo hizo realidad, aunque el primer año fue difícil darse a conocer entre la clientela. El carisma y la atención de Marisa fueron poco a poco ganando a su clientela. Durante los inicios vendía ropa de mujer, de niño y complementos, pero pronto se daría cuenta que la mayor rentabilidad estaba en la ropa de señora.

El decálogo

Dentro de la tienda muchas clientas se sienten en la confianza suficiente para compartir sus problemas y sentimientos. La tienda actúa en ocasiones como un confesionario en el que Marisa siempre tiene la predisposición de ayudar en lo que pueda. En uno de los escaparates ha colgado un decálogo de algunas de lo que puede esperar una nueva clienta al llegar a la tienda. En este papel enumera que «Marisa te vende, te aconseja, te ayuda, te presta, te fía, te orienta, te escucha, te anima, te regala, te rebaja».

De esta manera ha conseguido clientas no solo del barrio y la isla, sino que están repartidas a lo largo del archipiélago. «Por ejemplo mañana me viene una clienta de Tenerife», recuerda. Marisa considera que otra de las razones por las que ha cosechado una gran clientela durante esos años ha sido porque vende tres marcas exclusivas que en la ciudad solo se pueden encontrar en su tienda. Así, las clientas que buscan ropa exclusiva que no se ve en la calle acuden a ella.

Un cartel anuncia la jubilación de Marisa Rivas. / José Carlos Guerra

Aunque la jubilación está decidida, Marisa quiere que la tienda tenga continuidad. Busca a alguien que pueda recoger el testigo y mantener el espíritu del negocio, incluso ofreciendo su ayuda durante el cambio. «Estoy dispuesta hasta a venirme unos días a ayudarle y presentarle a mi clientela», asegura. Mientras llega ese relevo, continuará hasta diciembre liquidando existencias y despidiéndose poco a poco de un espacio que, según sus propias palabras, le ha dado «todo»: una profesión, una familia de clientas y una vida entera dedicada a la moda.

En cuanto a sus planes de futuro, Marisa afirma que llenará su tiempo libre con nuevos pasatiempos. «Yo quiero irme a un sitio de deporte, en el que yo pueda hacer natación o pilates o estiramiento, que es lo que a mí me va a venir bien ahora», valora. La sevillana asegura que está asombrada de lo asumido que tiene su próxima jubilación. «Pensé que no lo tendría tan asumido». Pero Marisa reconoce que su tienda ha sido «su vida entera» porque ha conseguido disfrutar cada día de ella.