"Aparcar no es acampar": las autocaravanas buscan sitio en Las Palmas de Gran Canaria

El mapa de las autocaravanas en Las Palmas de Gran Canaria ha cambiado en el último año. Lo que hasta finales de 2024 era un punto habitual de parada para muchos usuarios en la explanada exterior del centro comercial Las Arenas, este dejó de serlo tras la instalación de gálibos y estructuras metálicas que impedían el acceso de vehículos de más de 2,2 metros de altura. Desde entonces, una parte de estos vehículos se ha desplazado hacia otras zonas de la ciudad, especialmente Tamaraceite, donde el fenómeno ha abierto un nuevo debate sobre el uso del espacio público.

La Asociación Nacional Plataforma de Autocaravanas (PACA) reclama una regulación «clara» que permita ordenar la actividad y acabar con una situación que consideran un «limbo alegal». Su presidente, Jesús Gallardo, defiende que una autocaravana es, a efectos legales, un vehículo más, siempre y cuando permanezca estacionado sin realizar actividades propias de acampada.

«La palabra lo dice, aparcamientos públicos», apunta. «Una autocaravana o un vehículo camper homologado puede hacerlo siempre y cuando la actividad del interior no ejerza sobre la del exterior, es decir, que no saque sillas, toldos ni esté acampado», explica Gallardo, quien destaca que la normativa estatal reconoce que el vehículo está habilitado para ejercer como vivienda, en cuyo interior sí se puede pernoctar.

Autocaravanas estacionadas en el aparcamiento público de Tamaraceite. / José Pérez Curbelo

Gallardo apunta, además, a que desde marzo de 2020 un decreto del Gobierno de Canarias reconoce que una autocaravana puede funcionar como primera o segunda residencia y permite incluso el empadronamiento en ellas. De hecho, el Ejecutivo regional se encuentra a la espera de que el Consejo Consultivo apruebe el decreto que regularía este tipo de alojamiento al aire libre.

El Gobierno de Canarias se encuentra aun a la espera de que el Consejo Consultivo apruebe el decreto que regularía al sector

El portavoz de la plataforma sitúa el origen del actual conflicto en la decisión de cerrar el espacio habilitado para autocaravanas y campers en el exterior del centro comercial Las Arenas, en El Rincón, a finales de 2024. Fue entonces cuando Sagulpa instaló los gálibos, unas barreras que, en opinión del representante de la asociación, terminaron «expulsando» de esa zona a muchos usuarios.

«La gente se vio abocada entonces a desplazarse a otros sitios ante la inacción de la alcaldesa Carolina Darias, y ese espacio ha sido el aparcamiento de Tamaraceite, que es bastante amplio y está igualmente cerca de un centro comercial», sostiene.

«Aparcar no es acampar»

Una de las claves del debate, explica el también usuario de caravanas, es diferenciar entre lo que es aparcar y acampar. Sin embargo, reconoce que algunos usuarios realizaron prácticas incívicas. «En El Rincón había campers que estacionaban de forma perenne, dejando basura a su alrededor o tirando aguas grises en el entorno».

Aun así, considera que la respuesta no debió haber sido una prohibición, sino una sanción individualizada a quienes actuaron de esa manera. «Fue la oportunidad para echarlos a todos. Se juzgó a todo el colectivo por igual», afirma.

Uno de los propietarios de estos vehículos que acaba de aparcar en la zona -y que prefiere no dar su nombre- relata que estaciona en ese aparcamiento por su cercanía con el centro comercial. "Vengo a los Alisios para abastecerme". Este usuario pide, además, ser tratado por las autoridades locales como un conductor más.

«Mientras yo no ocupe dos plazas, ni saque las cosas de la caravana, es un vehículo más». Añade, además, que hay "espacio suficiente" para todos en el aparcamiento, señalando los huecos vacíos del resto de la parcela.

«Lo de El Rincón fue la oportunidad para echarlos a todos, se juzgó a todo el colectivo por igual» Jesús Garrido — Presidente de la plataforma nacional de autocaravanistas PACA

De hecho, desde la plataforma que agrupa a los 7.000 autocaravanistas existentes, solo en Gran Canaria, defienden que este sector genera actividad económica allí donde se instalan. Según Gallardo, un usuario de este tipo gasta entre 40 y 45 euros al día en compras, alimentación o restauración. «Necesitan consumir, ¿dónde lo hacen?, donde hay centros comerciales y tiendas». De ahí, la explicación a la presencia de estos vehículos desde hace meses junto al recinto de los Alisios.

Lo que dice la ordenanza

La ordenanza de Las Palmas de Gran Canaria establece que un vehículo no puede permanecer más de 48 horas estacionado en el mismo punto de la vía pública. Gallardo advierte de que si la Policía Local retira una autocaravana por superar ese plazo, debería aplicar el mismo criterio al resto de vehículos.

«La ley es clara, no puede haber discriminación entre vehículos. Ambos pagan impuestos, incluso más en el caso de las autocaravanas». En caso de incumplimiento, las sanciones rondan los 90 euros.

Se estima que en Gran Canaria hay 7.000 autocaravanistas

A escasos metros, otro usuario sale del vehículo. Su situación es más complicada. Usa la autocaravana como vivienda tras una separación. «Estoy divorciado, y además jubilado. Con la separación ella se quedó con la casa y yo tuve que salir, pero no me puedo permitir pagar un alquiler de 900 euros», comenta.

Este usuario reconoce que cada ciertos días mueve el vehículo para cambiar de plaza y evitar así la sanción, pero también expresa que «no molesta a nadie», y que, en su opinión, ningún otro vehículos se ha quedado sin hueco para aparcar, «ni siquiera en fin de semana, que se supone que viene más gente».

"Estoy divorciado, y jubilado. Tras la separación, mi ex se quedó con la casa y yo tuve que salir, pero no me puedo permitir pagar un alquiler de 900 euros, por eso vivo en la caravana" Autocaravanista usuario del aparcamiento de Tamaraceite

Sin áreas públicas para evacuar los residuos al no ser una zona dedicada para eso, este autocaravanista explica que se acerca a una gasolinera cercana para deshacerse de ellas. «Y nunca verás que saco nada fuera de la caravana, ni yo ni el resto».

Uno de los principales problemas que denuncia el colectivo es la ausencia de áreas específicas, no solo en la ciudad, sino en el resto de la isla. El portavoz nacional de PACA subraya que los espacios utilizados actualmente en la zona norte y sur de Gran Canaria pertenecen a asociaciones o clubes privados «que no cuentan con autorizaciones municipales». Se encuentran, a su juicio, en un «limbo alegal», por lo que urge al Ejecutivo regional a aprobar el texto que ayude a clarificar dicha situación.