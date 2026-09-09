Arenales quiere dibujar su memoria: el barrio de Las Palmas de Gran Canaria que lucha contra los prejuicios con un documental

Los barrios se construyen no solo con cemento y bloques; conocer al frutero, encontrar al vecino en el bar o las pequeñas charlas en los portales también edifican un barrio y moldean su identidad. En los últimos años estas redes comunitarias se han ido perdiendo y cada vez son más los pequeños barrios se comportan como grandes ciudades. Arenales no es una excepción. El documental Memorias que pintan busca hacer una reflexión sobre su pasado, presente y futuro, así como contar el proyecto artístico que se ha desarrollado en el barrio, en el que se han remodelado fachadas para luchar contra el estereotipo de marginalidad.

La película, que se presenta el 10 de septiembre a las 17.00 horas en el Centro Cívico Suárez Naranjo, forma parte de un proyecto más amplio con el objetivo de dignificar a las personas mayores en una época en la que la soledad no deseada afecta cada vez más a la tercera edad. Partió enfocado en los mayores, pero rápidamente incluyó a los más jóvenes para generar un espacio de «diálogo intergeneracional para nutrir a las nuevas generaciones», ya que también consistió en un trabajo de captación de memoria y agentes claves del barrio.

Proyecto artístico

A raíz del proyecto se pintaron cinco murales colaborativos gracias a un encuentro comunitario donde se pudo hablar sobre la realidad del barrio. La pieza audiovisual recoge este proceso junto a entrevistas individuales para construir una imagen completa de Arenales más allá de la marginalidad.

Una de las reuniones para elaborar el documental. / LP/DLP

Las tres palabras con las que muchas personas describirían el barrio son la droga, la prostitución y la peligrosidad. Pero los propios vecinos quieren desligarse de esa visión para demostrar que Arenales puede ser mucho más que los prejuicios construidos desde fuera. «La mirada estigmatizadora muchas veces viene de una mirada externa», explica Cristina Medina, coordinadora del proyecto, que destaca que el barrio también está formado por «redes de apoyo, relatos de cuidados y comunidad».

La iniciativa nació de la colaboración entre Medina y la asociación Fuera de la Portada, que trabaja desde el Centro Cívico Suárez Naranjo. La organización ya conocía la realidad del barrio y llevaba tiempo impulsando proyectos artísticos como herramienta de participación ciudadana. «No queríamos venir a contar cuál era la historia de Arenales, sino facilitar un proceso para que fueran las propias personas del barrio quienes pudieran contarla», señala Medina.

Durante tres meses, el equipo recorrió las calles del barrio buscando testimonios y conectando con vecinos y vecinas. La captación de historias se realizó principalmente a través del boca a boca y de las redes comunitarias existentes. El resultado fue un archivo de memoria oral en el que aparecen recuerdos de infancia, antiguos comercios, espacios de encuentro y formas de convivencia que marcaron la identidad del barrio.

«Cada relato abre otro», explica la coordinadora del proyecto, que destaca cómo una conversación sobre una calle puede acabar hablando de trabajo, género, migración o cuidados. Para la coordinadora del proyecto, Memorias que pintan es también «una oda a la incidencia política y a la autoorganización vecinal», una forma de recordar de dónde viene Arenales para decidir qué barrio quiere construir en el futuro.