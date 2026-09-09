El avituallamiento marítimo centra una jornada sobre el futuro del comercio exterior canario en el Puerto de Las Palmas

El Puerto de Las Palmas acoge el martes 15 de septiembre una jornada técnica para analizar el papel del avituallamiento marítimo dentro de la cadena logística de las islas y su relación con el comercio exterior organizada por la Asociación de Provisionistas de Buques de Canarias (Provicanarias) y la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios (Oneport Canarias)

El encuentro, denominado 'La importancia del avituallamiento en las exportaciones canarias, se celebrará a entre las 9.30 y las 11.00 horas en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, donde representantes del ámbito público y privado abordarán los principales aspectos operativos y regulatorios que afectan al sector.

La organización explica que esta iniciativa se produce en un contexto en el que el suministro a buques mantiene una función relevante dentro de la actividad portuaria canaria, tanto por la posición geográfica del archipiélago en las rutas marítimas internacionales como por la necesidad de garantizar servicios eficientes para las embarcaciones que operan en la zona.

El papel de los provisionistas en la cadena marítimo-portuaria

José Carlos Álvarez, director de Asuntos Institucionales y Calidad en Suisca Group, abrirá el programa con una ponencia sobre el papel del provisionista como parte de la cadena de valor marítimo-portuaria y la posición estratégica de Canarias como enclave logístico.

Esther Medina Álvarez

El programa continuará con una exposición sobre comercio exterior y abastecimiento en la que Héctor Ruiz Navas, jefe de sección en la Dirección Territorial de Comercio de Las Palmas de la Secretaría de Estado de Comercio, analizará la evolución del comercio exterior canario y la función del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) dentro de este ámbito.

Los controles de mercancías procedentes de terceros países

Finalmente, Elsa Rodríguez Moreno, directora territorial adjunta en la Dirección Territorial de Comercio de Las Palmas, explicará los controles realizados por el Servicio de Inspección Soivre sobre mercancías procedentes de terceros países en el Puerto de Las Palmas.

La jornada busca reunir a profesionales e instituciones vinculadas al transporte marítimo, la logística y el comercio exterior para compartir perspectivas sobre los retos que afronta el avituallamiento en Canarias.

Tras las ponencias se celebrará un café de networking para facilitar el intercambio de experiencias entre los asistentes.