Las Palmas de Gran Canaria realiza 3.000 actuaciones de control de plagas en lo que va de año

Las Palmas de Gran Canaria, a través del servicio de Control de Plagas, ha llevado a cabo en lo que va de año 3.000 actuaciones, de las cuales 329 desinsectaciones y desratizaciones se llevaron a cabo el pasado mes de agosto en los cinco distritos del municipio. Según informó el Ayuntamiento capitalino en la comisión de Bienestar Social celebrada este miércoles, supone un incremento del 73% con respecto al mismo mes del año pasado. Por su parte, la oposición contradice la versión oficial y critica que los problemas con roedores han incrementado en los últimos meses.

"Han vuelto las ratas y lo han hecho porque la ciudad no está limpia", reprochó el concejal del PP Ignacio Guerra. En este sentido, la edil de las mismas siglas, María Amador, cuestionó al Ayuntamiento las medidas llevadas a cabo desde la aprobación del contrato de plagas hace un año y medio. Cabe recordar que el contrato venció a finales de 2023 y no fue renovado hasta 2025. Durante ese período el Consistorio solo podía actuar de oficio cuando recibían avisos vecinales sobre focos de infección. Un vídeo viral puso en el foco político y social los problemas que lidiaba la ciudad con las plagas. La imagen que corrió por todas las redes sociales e incluso televisiones nacionales mostraba a un roedor en el maniquí de una tienda de Mesa y López.

La concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, puso sobre la mesa que está en licitación el contrato de suministro de biocidas por un importe de 174.757 euros en el que se han incluido principios activos novedosos con "resultados probados". "Con estas formulaciones diferentes a las utilizadas tradicionalmente, se pretende combatir con eficacia la resistencia de roedores, principalmente, a los rodenticidas tradicionales", detalló Vargas.

Datos de intervenciones

Hablando en cifras, del total de actuaciones del mes de agosto, 201 fueron realizadas por el grupo de control de plagas de la Sección de Salud Pública, que actuó principalmente en calles y espacios públicos. Por distritos, se realizaron 63 intervenciones en Vegueta, Cono Sur y Tafira, 53 en Ciudad Alta, 39 en Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya, 29 en Centro y 14 en Isleta-Puerto-Guanarteme. A estas se suman tres actuaciones en plazas y parques.

La comisión aprueba la nueva Ordenanza de Higiene Urbana relativa a la limpieza de espacios públicos y la gestión de residuos

Asimismo, la empresa contratista del servicio municipal de control de plagas llevó a cabo 128 actuaciones durante el mes de agosto. En este caso, las intervenciones se distribuyeron entre 53 en Isleta-Puerto-Guanarteme, 18 en Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya, 16 en Centro, 15 en Vegueta, Cono Sur y Tafira y dos en Ciudad Alta, además de seis actuaciones en instalaciones municipales y 18 en plazas y parques.

Nueva ordenanza

En este sentido, en la comisión de Limpieza se dictaminó de forma favorable la nueva Ordenanza de Higiene Urbana relativa a la limpieza de espacios públicos y la gestión de residuos de competencia municipal, una vez sometida a información pública y analizadas las reclamaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. Esta normativa actualiza la normativa vigente desde hace dos décadas, por lo que renovará la regulación municipal en materia de limpieza viaria, higiene urbana y gestión de residuos.

Ahora, tras analizar las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública y recibir el dictamen favorable de la comisión, el texto será elevado al Pleno del Ayuntamiento de este mes de septiembre para su aprobación definitiva y posterior publicación.

Fiestas del Pilar

Por otra parte, la comisión también abordó los problemas de pago de las Fiestas del Pilar 2025. El concejal del PP Ignacio García Marina lamentó que la administración municipal todavía no haya abonado 50.000 euros pendientes de la celebración, a un mes de la próxima edición. La concejala de Fiestas, Betsaida González, explicó que se le ha pedido a la empresa adjudicataria la presentación de una serie de justificantes porque había "unas dudas en cuanto a determinadas acciones realizadas y su sector oficio dentro del pliego".

De esta forma, González rechazó que fuera una "factura pendiente" sino parte del pago a la empresa que ganó la licitación. El edil de la oposición refutó esta fórmula: "Estamos hablando de lo mismo, que falta una factura por pagar, llámelo como usted quiera". El concejal recordó que en abril la ciudad todavía debía la totalidad de la organización de las cinco fiestas mayores de los barrios, aunque estas, hoy en día, ya están liquidadas. "Esto pasa mucho en este Ayuntamiento, que ustedes pagan siempre mal y tarde", denunció Guerra.