A falta del wifi y los contadores para poner en marcha La Fábrica de Hielo

La apertura de la Fábrica de Hielo está pendiente del wifi, los contadores, el equipamiento y el personal. La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, informó en la comisión de este miércoles de que el área ya está trabajando para poner en marcha las instalaciones destinadas a acoger a personas sin hogar. Las obras de este nuevo servicio municipal finalizaron hace cuatro meses, pero desde entonces sigue pendiente de completar los trámites necesarios para dar el servicio.

La concejala del PP María Amador reprochó que mientras las puertas del edificio siguen cerradas hay personas durmiendo en la calle. "Este retraso no se produce de manera aislada, seguimos teniendo insuficientes plazas alojativas. Usted misma ha dicho que prácticamente todas las plazas están cubiertas", valoró Amador.

La reforma de la Fábrica de Hielo fue planteada inicialmente como un centro de día, aunque el proyecto acabó ampliándose para incorporar también 34 plazas de alojamiento nocturno destinadas a personas sin hogar. Desde aquel primer planteamiento han transcurrido siete años y la necesidad de sumar dos prórrogas para completar los trabajos.

Asimismo, la edil de la oposición reprobó que el servicio de intervención social en horario nocturno solo ha salido a la calle en una ocasión desde que se reactivó en julio, después de seis años de conflicto laboral a cuenta del pago de la nocturnidad de los trabajadores. Las salidas son siempre en pareja y con una periodicidad que oscila entre un mínimo de una salida quincenal a un máximo de una salida semanal. Sin embargo, Vargas defendió que la baja frecuencia de salidas se debe a las vacaciones del personal, así como la necesidad de cuadrar los turnos con la Policía Local para realizar las salidas de forma conjunta y segura. El objetivo de este servicio es la detección y localización de las personas sin hogar para posteriormente acudir durante el día para ofrecer a la persona las alternativas que los técnicos valoren.