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¿Has tenido un golpe con el coche? Esto debes hacer tras un accidente leve

Los conductores deben priorizar la seguridad vial retirando los vehículos de la calzada y cumplimentando el parte amistoso en una zona segura, según las indicaciones de la Policía Local

La Policía Local recuerda qué hacer tras un accidente de tráfico leve

La Policía Local recuerda qué hacer tras un accidente de tráfico leve / La Provincia

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La Provincia

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La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha lanzado un aviso dirigido a los conductores sobre cómo actuar cuando se produce un accidente de tráfico leve, una situación frecuente que puede generar dudas sobre qué hacer en los primeros minutos.

Los implicados deben detenerse sin crear un nuevo peligro para la circulación y facilitar su identidad y los datos del vehículo a las demás partes cuando sean requeridos, obligaciones recogidas en el artículo 129 del Reglamento General de Circulación.

Primero, ponerse a salvo y evitar nuevos riesgos

La prioridad después de una colisión es no generar una situación todavía más peligrosa.

El Reglamento establece que las personas implicadas deben detenerse de forma segura y colaborar para restablecer la seguridad de la circulación. Si un vehículo accidentado obstaculiza la calzada, debe retirarse en cuanto sea posible y situarse donde cause el menor riesgo.

La Policía Local recuerda además la importancia de señalizar correctamente la incidencia.

Los datos que deben intercambiar los conductores

Cuando el accidente se limita a daños materiales, es importante que las partes puedan identificarse y disponer de la información necesaria para tramitar posteriormente el siniestro.

Entre los datos habituales figuran la identidad del conductor y la información del vehículo, como la matrícula, además de los datos necesarios del seguro.

El artículo 129 obliga expresamente a comunicar la identidad a los demás implicados si la solicitan y a facilitar los datos del vehículo.

El parte amistoso puede ahorrar problemas después

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria aconseja cumplimentar el parte amistoso de accidente porque facilita posteriormente los trámites entre los implicados y las compañías aseguradoras.

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Eso sí, no debe rellenarse en plena plataforma de circulación. El Reglamento General de Circulación establece que este trámite debe realizarse en un lugar seguro fuera de la vía.

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