Las Palmas de Gran Canaria paga 1.864 euros en intereses de demora por los segways de la Policía Local

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con siete agentes habitalitados de un equipo de 26 para realizar las pruebas de drogas en la Policía Local. La oposición criticó en la Comisión de Seguridad de este miércoles el reducido número de agentes, lo que según a sus ojos, podría afectar a la seguridad vial. Asimismo, afearon que la ciudad tendrá que pagar 1.864 euros en intereses de demora y 40 euros por costes de cobro por la compra de los segways (un vehículo semejante a una patineta) de la Policía Local.

El concejal de Vox, Rafael de Juan Miñón, denunció la "parálisis" y el "abandono operativo" que, a su juicio, sufre la unidad de atestados, y aseguró que existen carencias que afectan a la capacidad de prevención y control de la seguridad vial. Entre sus críticas, señaló que de los 26 agentes que forman parte de la unidad de atestados, solo siete cuentan actualmente con habilitación para realizar pruebas de detección de drogas. También cuestionó que los 14 etilómetros municipales estén "fuera de servicio", obligando a utilizar dos dispositivos cedidos por la Dirección General de Tráfico.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, respondió que la habilitación para realizar pruebas de drogas no depende del Ayuntamiento, sino del Gobierno de Canarias y de la Academia Canaria de Seguridad, y avanzó que está previsto un nuevo proceso de habilitación durante este mes de septiembre. Además, rechazó que los agentes dejen marchar a conductores que presentan síntomas de consumo de sustancias, al considerar que hacerlo supondría cometer un delito.

A su vez, el concejal del PP Ignacio Marina recordó que el Ayuntamiento adquirió segways en 2019 por 7.347 euros, en un procedimiento cuya tramitación fue declarada nula y que posteriormente obligó a reconocer 1.864 euros en intereses de demora y 40 euros por costes de cobro.

El concejal popular cuestionó además dónde se encuentran actualmente estos vehículos y si la inversión realizada ha tenido utilidad para el servicio policial. Íñiguez explicó que se trata de una factura iniciada en 2017, correspondiente a unos modelos que ya están descatalogados, y aseguró que el Ayuntamiento ha apostado por incorporar nuevas tecnologías para la Policía Local. "No es habitual que ocurra esto en el aparato administrativo, pero nos ha sucedido y aprendemos de ello", señaló.