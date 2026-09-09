Barcos científicos
El Puerto de Las Palmas recibe a dos de los barcos más extraños del mundo: pueden explorar el subsuelo marino con ondas acústicas
Los buques sísmicos 'Ramform Titan' y 'Ramform Tethys' tienen, junto a otros dos gemelos, las mangas más anchas del mundo
El Puerto de Las Palmas acoge desde este martes dos barcos gemelos muy curiosos, el Ramform Titan y el Ramform Tethys, unos buques con un diseño casi triangular y que con 104 metros de eslora y 70 metros de manga son los más anchos del mundo junto a sus otros hermanos, el Atlas y el Hyperion.
No es la primera vez que estos buques aprovechan la situación estratégica del recinto de la capital de Gran Canaria para hacer escalas técnicas. En esta ocasión, el Ramform Titan, que está atracado en el Muelle Santa Catalina, llega desde el puerto de Río de Janeiro, en Brasil, y aprovecha su estancia en el recinto capitalino para realizar operaciones de descarga de residuos, entre otras. Su tripulación desconoce aún su próximo destino y permanece a la espera de instrucciones de su armador.
Los barcos que hacen mapas del fondo marino
Este buque, el primero de los cuatro en construirse en el astillero Mitsubishi en Nagasaki (Japón) en 2013, navega con la bandera de Bahamas y más allá de su llamativo aspecto destaca por su capacidad de construir mapas en tres dimensiones del fondo marino gracias a una tecnología similar a la ecografía, es decir, dispara ondas acústicas hacia el fondo mediante cañones de aire comprimido y analiza los ecos que regresan después de atravesar las diferentes capas de roca.
De esta manera, los equipos científicos pueden reconstruir una imagen tridimensional de lo que se esconde bajo el lecho marino y detectar bolsas de petróleo.
Para ello, dispone de 24 serpentinas sísmicas o streamers distribuidas en dos filas, una especie de enormes cables flotantes equipados con miles de sensores que captan cada variación de las ondas reflejadas que le permiten cubrir más de 12 kilómetros cuadrados en un solo paso.
Una ciudad flotante con tecnología sísmica
El diseño del barco, con una popa ancha, es indispensable para que todo este equipamiento funcione adecuadamente, ya que le proporciona una gran estabilidad para remolcar toda la red de sensores incluso con condiciones meteorológicas adversas.
Además, dispone de tres hélices de paso variable, una potencia de hasta 26,4 megavatios y capacidad para operar con seguridad incluso si una parte del sistema propulsor falla.
La popa triangular del barco es clave para remolcar miles de sensores con estabilidad
A bordo trabajan hasta 80 personas durante largas campañas en alta mar, con instalaciones poco habituales para un barco científico: cuenta con gimnasio, cine, salas recreativas e incluso una cancha de baloncesto.
Una pequeña ciudad flotante cuya verdadera misión está bajo el agua: transformar los ecos del océano en mapas capaces de revelar las estructuras ocultas bajo kilómetros de roca.
Sus 24 serpentinas sísmicas permiten cubrir más de 12 kilómetros cuadrados en un solo paso
El hermano gemelo se va a Chipre
Por su parte, el Ramform Tethys permanece desde este martes en el dique Nelson Mandela.
Diseñado y construido con las mismas características que el Titan solo tres años después, solo incorpora algunas optimizaciones en la potencia de sus sistemas y en la flexibilidad del equipo tecnológico de adquisición de datos sísmicos.
En su caso, navega con bandera de Noruega y llegó a La Luz desde el mismo lugar que su hermano pero ya conoce su destino: el puerto de Limasol, en Chipre.
En esta escala está cambiando de tripulación y tomando 4.500 toneladas de gasoil.
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