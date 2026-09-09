La reparación de la calle Soria en Las Palmas de Gran Canaria incrementa un 19% su presupuesto

Las obras en la calle Soria, en la urbanización Santa Margarita, sufre un modificado del proyecto. Una resolución autoriza la redacción del proyecto modificado con un incremento del presupuesto del 19%. Tras la aprobación de la empresa constructora la obra se retomaría una vez el documento esté redactado y aprobado. Esta vía en el barrio de Marzagán tiene problemas estructurales que afectan a la estabilidad de las viviendas aledañas. La actuación, a cargo de la empresa Hermanos García Álamo S.L.U., cuenta conb una inversión de 182.000 euros, por lo que con el incremento ahora rondaría los 216.580 euros.

El concejal del PP Ignacio Guerra pidió información en la comisión de Vías y Obras celebrada este miércoles, sobre los trabajos en esta vía al detectar que las obras han quedado paralizadas. Sin embargo, el edil del área, Carlos Díaz, no aportó información actualizada sobre el estado de los trabajos.

Aunque el Consistorio capitalino informó a este periódico a finales de agosto que durante la ejecución de la excavación prevista para la cimentación del muro de estabilización se detectó un comportamiento del terreno más inestable de lo previsto, que podía generar la caída de algunos ejemplares vegetales en el interior de la zanja. Por lo que se decidió cubrir provisionalmente la excavación, mientras se gestionan las actuaciones necesarias sobre los árboles con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y evitar nuevos movimientos del terreno. La preocupación de los vecinos es que las obras puedan finalizar antes de que llegue la temporada de lluvias y dificulte la integridad del terreno.

Hundimientos y fisuras

El Ayuntamiento capitalino adjudicó las obras, que están financiadas a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria, en junio para restablecer las condiciones de seguridad estructural, funcionalidad y durabilidad de este vial residencial, que presenta deterioros en el firme como hundimientos y fisuras que afectan a la estabilidad de la calzada.

El proyecto se centra en la retirada del pavimento actual, la excavación de la zona afectada y la sustitución de los materiales existentes

El proyecto se centra en el tramo más deteriorado de la calle, con una longitud aproximada de 70 metros, donde se lleva a cabo la retirada del pavimento actual, la excavación de la zona afectada y la sustitución de los materiales existentes, de baja capacidad resistente, por otros más adecuados. También se ejecuta una nueva estructura del firme y se reforzará el sistema de drenaje de la vía.

Asimismo, las actuaciones incluyen la construcción de un muro de contención de hormigón armado destinado a estabilizar el terreno y evitar nuevos movimientos o hundimientos del pavimento. Esta intervención permitirá mejorar la seguridad de la carretera y aumentar la vida útil de la infraestructura. Los trabajos se completarán con la renovación de la superficie de rodadura y la colocación de nuevos elementos de drenaje para garantizar una correcta evacuación de las aguas de lluvia.

Vecinos de la calle denunciaron a este periódico a finales del mes pasado la lentitud de los avances de las obras y la falta de medidas para garantizar el desarrollo de los trabajos. A esto se suman algunas molestias como la falta de espacio para sacar los coches del garaje y la caída de internet al cortar los cables.