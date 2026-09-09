Sembrando futuro: tierra y juventud para revitalizar la Gran Canaria rural

AIDER Gran Canaria, la Asociación Insular de Desarrollo Rural de la Isla, trabaja de forma continua para dinamizar el progreso económico, social y ambiental de las zonas rurales. En estrecha colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, la organización lidera dos iniciativas fundamentales diseñadas para dar respuesta a las necesidades del territorio rural, al abandono del suelo agrario y a las necesidades de emprendimiento en el territorio.

Banco de Tierras de Gran Canaria: Poner las tierras en uso y cultivarlas es vital

Con la plataforma www.bancodetierrasgrancanaria.es, se pone en contacto a titulares de tierras en desuso con personas demandantes de terrenos que las quieran recuperar, mediante contrato de arrendamiento rústico.

Dinamizar y generar confianza en las partes es la clave. Se realiza un acompañamiento continuado, mediando y asesorando en todo momento y de forma gratuita. Los objetivos perseguidos son incrementar la superficie cultivada en la Isla, fortalecer la soberanía alimentaria, conservar el paisaje y mitigar los riesgos medioambientales. De las 275 hectáreas inscritas, más de 85 ya se han recuperado. Actualmente, hay 325 personas demandantes inscritas que buscan terrenos para emprender o consolidar un proyecto ya iniciado, se destaca la presencia de jóvenes que encuentran en la agricultura una oportunidad profesional.

Juventud y relevo generacional en el medio rural

Como complemento al acceso a la tierra, AIDER Gran Canaria también impulsa las Jornadas Aquí seguimos: la juventud toma el relevo en la Gran Canaria rural, programadas para el 15 de octubre de 2026 en la Granja Experimental del Cabildo (Arucas). El encuentro reunirá a dos ponentes de reconocido prestigio y a 12 jóvenes emprendedores repartidos en tres mesas de debate: Sector Primario, Transformación y Diversificación.

Orientadas a inspirar al alumnado de ciclos formativos de las ramas Agraria, Forestal e Industrias Alimentarias, las jornadas se completarán con la serie audiovisual Jóvenes que hacen isla: 12 historias desde el territorio rural. La iniciativa dará voz a experiencias reales positivas para visibilizar el compromiso con el progreso responsable y el papel crucial de las mujeres en la construcción del futuro rural de Gran Canaria.