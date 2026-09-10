CC pide paralizar la Metroguagua tras el aumento del coste de Hoya de la Plata

Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reclamado la paralización del actual proyecto de la Metroguagua después de conocerse el nuevo aumento del presupuesto de la estación de Hoya de la Plata, una infraestructura cuyo coste previsto ha pasado de 8,6 millones de euros a 29,9 millones.

El portavoz municipal de CC, David Suárez, considera que este incremento supone un nuevo argumento para revisar el modelo de movilidad impulsado por el Ayuntamiento y sostiene que continuar destinando recursos al proyecto sin un calendario definitivo ni un coste final cerrado no resulta adecuado.

Un proyecto cuyo coste se acerca a los 200 millones

Suárez recordó que el Ayuntamiento presentó la Metroguagua con una inversión inicial de 100,4 millones de euros, aunque las modificaciones realizadas durante su desarrollo y las nuevas necesidades económicas han elevado las previsiones hasta situarlas cerca de los 200 millones, asevera.

"Estamos camino de duplicar el presupuesto con el que se vendió la Metroguagua a los ciudadanos", afirmó el portavoz de CC, quien señaló que han transcurrido cerca de diez años desde el inicio de las obras sin que el sistema haya comenzado a prestar servicio.

Espacio destinado a la estación de Hoya de la Plata / Juan Carlos Castro

Coalición Canaria mantiene desde hace meses una campaña de recogida de firmas para solicitar la paralización del proyecto y un replanteamiento de la movilidad en la capital. Según la formación, la iniciativa ha superado las 7.000 adhesiones a través de su plataforma y de las acciones informativas desarrolladas en distintos puntos de la ciudad.

Críticas al impacto económico de las obras

El portavoz nacionalista también hizo referencia a los costes asociados al desarrollo de la Metroguagua, entre ellos la devolución de subvenciones no ejecutadas y el pago de intereses de demora. Según los datos aportados por CC, estas obligaciones han supuesto más de 16 millones de euros.

A esta cantidad se suma el crédito de 50 millones de euros concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar el proyecto. Suárez afirmó que actualmente el Ayuntamiento afronta los costes de las obras, sus sobrecostes y las consecuencias económicas derivadas de los retrasos.

La formación política aseguró que su rechazo al proyecto actual no implica oponerse a la mejora del transporte público, sino cuestionar la continuidad de una infraestructura que, a su juicio, ha concentrado una parte importante de los recursos municipales.

La actuación provisional en Santa Catalina

Suárez puso también como ejemplo el entorno de Santa Catalina, donde el Ayuntamiento ha adjudicado una actuación provisional por casi 200.000 euros para recuperar la conexión entre las calles Nicolás Estévanez, Simón Bolívar y el acceso a la GC-1, afectada por las obras del paso inferior de la Metroguagua.

El portavoz de CC señaló que esta intervención supone un nuevo coste asociado a los retrasos del proyecto y criticó que se destinen recursos a recuperar conexiones que existían antes del inicio de las obras.

Desde Coalición Canaria insistieron en que la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria requiere mejoras en las conexiones, las frecuencias y las alternativas al vehículo privado, y reclamaron una revisión del modelo planteado para la Metroguagua.