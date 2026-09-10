"No solo conocen fuera al Molina Sport, sino que saben que está en el barrio de Schamann": Alejandro Molina, presidente del club de hockey

El barrio de Schamann, de Las Palmas de Gran Canaria, inicia este viernes sus fiestas en honor a la virgen de Los Dolores. La Comisión de fiestas ha elegido en esta edición 2026 al Club Molina Sport como pregoneros de las celebraciones, que finalizarán el próximo 29 de septiembre. El fundador y presidente del Molina Sport Alejandro Molina Carrasco (64 años) explica en esta entrevista cómo fueron los comienzos del club en la práctica del hockey en línea y patinaje artístico. Dos modalidades con las que han puesto el nombre de Gran Canaria y el de Schamann en el mundo con un gran medallero. El pregón será a las 20.00 horas en la plaza de Don Benito, epicentro de las fiestas.

Son los pregoneros de las fiestas de Los Dolores de Schamann 2026 ¿Impactados?

No, pero estamos contentos y sorprendidos. Es la primera vez que se nos reconoce la trayectoria de nuestro club. Tenemos un historial deportivo muy interesante pero, a día de hoy, ninguna institución relacionada con el deporte nos ha reconocido el trabajo, aunque tenemos la esperanza de serlo, igual que se está haciendo con otros clubes. Somos campeones de Europa, de Liga. No trabajamos para ese reconocimiento, pero es indudable que nos gustaría.

¿Ha consensuado con el equipo el pregón?

Diré algunas palabras; agradeceré el encargo de la Comisión de fiestas, pero no soy mucho de hablar en público. Me emociono con facilidad y me costaría mucho trasmitir lo que quiero decir. Por eso, me apoyaré en un amigo, el periodista Jorge Peris.

¿Por qué eligió Schamann para fundar el Club Molina Sport?

Yo soy de Lanzarote, pero vinimos a vivir a Gran Canaria cuando era muy chiquitito, con dos o tres años. Siempre hemos vivido en Escaleritas pero en aquel entonces, cuando se inauguró la Pista de Hielo, comenzó mi afición por el hockey. Cuando el palacio cerró, empecé a jugar al hockey tradicional en Schamann. Tengo 64 años y llevó viniendo al barrio desde los 17 años. Soy más de Schamann que de cualquier lado (ríe). Entonces, el club en el que jugaba, que se llamaba Patín Schamann, lo absorbí con el negocio familiar Molina Sport. Y lo cambié de nombre.

¿Ha cambiado mucho el barrio desde entonces?

Mucho; a mejor claro. Lo que recuerdo son cosas desagradables y bastante fuertes. Era una zona de mucha droga y delincuencia. Nos tiraban piedras cuando entrenábamos y nos teníamos que refugiar, nos robaban en los coches. Ahora, el barrio no tiene nada que ver con aquello, es muy tranquilo; somos como un pueblillo, hay buena gente, trabajadora, que lo que quiere es que se les respete y respetar a los demás.

Con esa situación serían muy duros los comienzos

Sí, porque el Club trabajaba con niños. Había padres que no te lo decían directamente, pero te hacían ver que no era una zona para estar tranquilos. Estamos hablando, claro, de hace mucho tiempo. Los años 80.

"Uno monta un equipo de fútbol y levantas una piedra y te salen niños. Pero en el hockey en línea, cada día ha sido un reto"

Han sido pioneros del hockey en línea en Canarias, con la distancia que dan los años ¿Ha merecido la pena el esfuerzo?

Todo se consigue con trabajo y constancia. Y, sobre todo, ilusión. Si algo hemos puesto en estos 29 años que llevamos aquí es ilusión, pese a las dificultades que nos encontrábamos. Cuando empecé con esta modalidad deportiva, era el único club en Gran Canaria y eso no era fácil. Uno monta un equipo de fútbol y levantas una piedra y te salen niños. Pero en el hockey en línea, cada día era un reto. Y conseguirlo era una ilusión tremenda. Era subir escalón a escalón, pero ahora nuestro Club es reconocido a nivel mundial. No sólo conocen al Club Molina Sport, sino que saben dónde está; que es lo importante. Por aquí han pasado muchos deportistas extranjeros, retransmitimos los partidos en directo y son vistos en todo el mundo. Además de los títulos que hemos conseguido. Todo eso ha dado pie a que pregunten fuera dónde está este equipo, y digan, quiero jugar en este equipo. En 2023 organizamos la Copa de Europa, en la que participábamos por primera vez, y el barrio de Schamann se volcó. Lo más bonito fue jugar la final con un equipo francés y ganarles. Fue apoteósico.

El Molina Sport serviría de escape para que muchos niños y jóvenes no cayeran en ese submundo del que había en los 80.

Seguro. En estos años he visto crecer muchos niños que ahora son padres. Venían con nueve, diez años, y ahora vienen con sus hijos a ver los partidos e incluso les apuntan al Club.

Tienen un gran medallero ¿Qué campeonato se les resiste?

Hasta la fecha ninguno, aunque la pasada temporada y esta, donde el pasado fin de semana jugamos en Zaragoza la Supercopa de España y la perdimos por la mínima 3-2, nos pasó lo mismo: perdimos en los penaltis. Así que se nos está resistiendo la Supercopa (ríe). Son 21 finales en 7 temporadas y hemos ganado 18; entre Ligas, Copas del Rey, Europeos. Es como apostar al mismo número y acertar siempre. Y eso no ocurre, es imposible. Son muchos factores los que influyen. Este mismo fin de semana, ¿podíamos haber ganado? Sí, pero el puck no entró. Y fuimos a por el partido. Yo lo tengo claro, esto es deporte y, aparte del trabajo, hay un porcentaje que es suerte. Aunque hay que ir a por ella, buscarla, y eso se consigue con entrenamiento. Si has practicado lo suficiente, tienen un porcentaje alto de acertar en la diana. Hay que luchar por alcanzar los objetivos y conseguir que todos los jugadores remen a favor del equipo. La individualidad no lleva a nada en un deporte colectivo.

" Esto es deporte y, aparte del trabajo, hay un porcentaje que es suerte. Aunque hay que ir a por ella, buscarla, y eso se consigue con entrenamiento"

Han logrado abrirse también camino en el patinaje artístico sobre ruedas ¿Cómo ha sido esta aventura?

Complicado porque no disponemos de las instalaciones y horarios para entrenar. Mi hermana hacia patinaje artístico cuando yo iba a la Pista de Hielo. Y a mi siempre me gustó, aunque nunca lo practique. Y cuando monté el Molina Sport abrí esta modalidad. En Canarias hay muchos clubs que enseñan patinaje artístico y hay mucho nivel. El Club ha conseguido que el joven Hugo Betancor, que es muy bueno, vaya este mes de octubre a los Campeonatos de Europa.

¿Hay cantera para ambas disciplinas?

Sí, aunque para el hockey en línea no haya tanta. El que estás dos modalidades estén vivas en las Islas es gracias a personas como, en mi caso, que tuvo la suerte de practicar hockey hielo y se aficionó. Pese a que lo dejé, mi ilusión por este deporte continuó. Estoy esperando que haya un padre que se releve y diga que va a montar un club. Sería lo ideal para que hubiera más clubes en Gran Canaria, donde las dos modalidades se llevan practicando desde hace 55 años. Los jugadores dejan el hockey línea cuando son padres. Este es un deporte complicado y no hay muchas facilidades para poder entrenar como ocurre con el fútbol, donde los ayuntamientos levantan un campo de fútbol sin problemas y se les llena de niños. Deberían fomentar otras disciplinas. El Polideportivo Carlos García San Román es la única instalación que hay en la isla para practicarlo. Ahora mismo, necesitamos una mejora de la superficie, que ya tiene doce años, para que pueda jugar el equipo y los niños. Pero al ser un grupo minoritario, no se atienden nuestras demandas, aunque también juegan los de voley.

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No tengo nada pensado, aunque sí es para celebrarlo. No voy a esperar a los cincuenta (ríe).