Defensa cede terreno de la zona militar de La Isleta para la nueva depuradora de Las Palmas de Gran Canaria

La Isleta será el barrio en el que se construirá la nueva depuradora de Las Palmas de Gran Canaria y será en la zona militar, en un terreno cedido por el Ministerio de Defensa. Aunque no precisó el lugar exacto, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, informó este jueves durante la comisión de pleno de Presidencia, Hacienda y Especial de Cuentas de la “concesión demanial” que el Ministerio de Defensa realiza por 50 años al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la construcción de la infraestructura hidráulica. Una decisión que se formalizó el pasado 23 de agosto a través de una resolución ministerial.

Spínola añadió que será la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) quien se encargue de redactar y ejecutar el proyecto “tanto de los tanques de tormenta como de las canalizaciones que hay que llevar a efecto”, especificó. Un proyecto del que ya se había informado en anteriores plenos que contaría con una partida de 100 millones de euros a través de dicha sociedad y que forma parte del ‘Plan Estratégico del Ciclo integral del Agua’ que el Consistorio aprobó en mayo de 2024. Una amplia programa de mejora de la red de saneamiento de la ciudad que se prevé extender hasta 2033. El objetivo, evitar vertidos incontrolados, fugas en la red de alcantarillado y asegurar el servicio de suministro y depuración de agua.

Barranco Seco, "obsoleta y sobrepresionada"

Recientemente, el Consistorio firmaba un contrato-programa con Emalsa en el que se contemplan 84 actuaciones, entre ellas, la instalación de esta segunda depuradora. “Es un plan que va caminando, a un ritmo adecuado”, subrayó.

La decisión de la ubicación de esta segunda infraestructura se ha dilatado en el tiempo, a pesar que el equipo de Gobierno ha reconocido en varias ocasiones que el equipamiento de Barranco Seco -la que sostiene la mayor carga de tratamiento de aguas residuales de la ciudad- está “obsoleto y sobrepresionado” y cuyas consecuencias, como por ejemplo los malos olores, las sufren principalmente los vecinos de San Roque, San Juan o Vegueta de manera habitual.

De ahí que el programa contemple también actuaciones en el Cono Sur para lograr el vertido cero y optimizar el trabajo de la depuradora de Tafira con la instalación de mejoras como placas fotovoltaicas en la cubierta del depósito de mayores dimensiones y dotarla así de más capacidad de energía.

El contrato-programa que el Consistorio firmó con Emalsa tiene una duración de cuatro años para mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad. “Las obras las iremos escalonando, pero es una gran inversión que esta ciudad destine 35 millones de euros al servicio público del agua”, subrayó Spínola. Entre ellas, dos tanques de tormentas, una nueva estación de bombeo en San José o la reparación del colector de la urbanización Reina Mercedes. En total, 84 actuaciones.

Obras en la estación de guaguas del Teatro

Por otra parte, el concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, destacó que la segunda fase de las obras de emergencia iniciadas en el colector de la estación de guaguas del Teatro se han retrasado debido a la falta de materiales. “Ya ha iniciado la primera fase, pero se han tenido que traer materiales específicos de Italia, Holanda, Corea del Sur, Dinamarca y Alemania, lo que lo ha complicado”.

Al respecto, añadió que el tráfico en la principal arteria del centro de la ciudad no se va a cerrar "hasta el último momento", para lo que continúan manteniendo reuniones con el equipo encargado de la obra por parte de Emalsa, así como con la Concejalía de Movilidad y Guaguas Municipales antes de dar a conocer las rutas alternativas para el transporte público y privado.

"Son trabajos de envergadura”, advirtió ante la previsible complicación del tráfico. “Lo haremos para que haya la menor afectación posible al tráfico, pero lo va a haber, sobre todo en la principal calle de Rafael Cabrera”.

Algo que el concejal en la oposición, Gustavo Sánchez, del PP, le reprochó. “Sus previsiones son muy optimistas, dijeron que empezarían en septiembre y no ha sido así". Una previsión que se había lanzado en el último pleno y del que ya se han superado esos tiempos. "Teniendo en cuenta que la ejecución prevista es de cuatro meses, todavía se estarán ejecutando en plenas Navidades, lo que eso supondrá de complicaciones en el tráfico para una arteria fundamental de la ciudad”.

Esta infraestructura clave para mantener en óptimas condiciones en la red de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria sufrió importantes daños con los temporales del último invierno, en especial con la borrasca Therese. La bóveda del colector colapsó, por lo que quedó parcialmente obstruido. Los trabajos comenzaron hace un mes, y aún se ha de desalojar las líneas de guaguas que operan en el intercambiador del Teatro antes de cortar el tráfico de Rafael Cabrera a la altura de este punto.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encargó los trabajos a Emalsa por la vía de emergencia al tratarse de una infraestructura crítica, dado que esta estación bombea el 85% de las aguas residuales de la ciudad. La obra tendrá un coste de unos 3,58 millones de euros y estaba previsto que durara solo hasta el mes de noviembre, cuyas actuaciones estarán divididas en tres fases.

El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, concluyó la comparecencia enumerando también las diversas actuaciones que el Consistorio ha realizado en la red de saneamiento de la ciudad desde antes del verano, entre ellas, las reparaciones de la calle Alemania, Covadonga, urbanización El Lasso, Olof Palme o Juan XXIII esquina con la calle Luis Doreste Silva, "esta última de gran dimensión", subrayó.