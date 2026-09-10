La estación de Metroguagua de Hoya de La Plata da un nuevo paso para convertirse en realidad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la autorización urbanística y el proyecto de ejecución de la futura estación de guaguas de Hoya de La Plata, una infraestructura vinculada al despliegue de la Metroguagua y que cuenta con un presupuesto de 29,98 millones de euros. La resolución de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda permite avanzar hacia la contratación de una de las obras más esperadas por la ciudadanía.

El proyecto denominado Estación de Guaguas en Hoya de La Plata y acceso de vehículos contempla tanto la construcción de la nueva terminal como las intervenciones necesarias para garantizar la conexión del recinto, como las obras de canalización necesarias para el desvío del cauce público del Barranco de El Rosario o Pedro Hidalgo.

Una infraestructura ligada al desarrollo de la Metroguagua

La nueva estación forma parte de las actuaciones previstas para el desarrollo de la Metroguagua, el sistema de transporte público de alta capacidad proyectado para la capital grancanaria.

La resolución municipal autoriza urbanísticamente el proyecto y aprueba el documento técnico como paso preparatorio para la contratación de la obra con un coste inicial de licitación de 29.981.140,79 euros.

Con este trámite, el Ayuntamiento completa uno de los pasos administrativos necesarios para impulsar una infraestructura estratégica dentro del futuro modelo de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria.