Movilidad
La estación de Metroguagua de Hoya de La Plata da un nuevo paso para convertirse en realidad
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria autoriza el proyecto de ejecución y da vía libre a la contratación de esta infraestructura con un coste de 29,98 millones de euros
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la autorización urbanística y el proyecto de ejecución de la futura estación de guaguas de Hoya de La Plata, una infraestructura vinculada al despliegue de la Metroguagua y que cuenta con un presupuesto de 29,98 millones de euros. La resolución de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda permite avanzar hacia la contratación de una de las obras más esperadas por la ciudadanía.
El proyecto denominado Estación de Guaguas en Hoya de La Plata y acceso de vehículos contempla tanto la construcción de la nueva terminal como las intervenciones necesarias para garantizar la conexión del recinto, como las obras de canalización necesarias para el desvío del cauce público del Barranco de El Rosario o Pedro Hidalgo.
Una infraestructura ligada al desarrollo de la Metroguagua
La nueva estación forma parte de las actuaciones previstas para el desarrollo de la Metroguagua, el sistema de transporte público de alta capacidad proyectado para la capital grancanaria.
La resolución municipal autoriza urbanísticamente el proyecto y aprueba el documento técnico como paso preparatorio para la contratación de la obra con un coste inicial de licitación de 29.981.140,79 euros.
Con este trámite, el Ayuntamiento completa uno de los pasos administrativos necesarios para impulsar una infraestructura estratégica dentro del futuro modelo de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye