Una familia con un menor y dos mayores dependientes afronta un desahucio en Las Palmas de Gran Canaria

La organización Derecho al Techo ha alertado de la situación de una familia de Las Palmas de Gran Canaria que tiene señalado un lanzamiento de su vivienda para el próximo lunes 14 de septiembre, a las 10:00 horas. Según denuncia el colectivo, en el domicilio reside un menor y dos personas mayores con un grado de discapacidad reconocido del 100 %, circunstancias que, a su juicio, requieren una respuesta urgente por parte de las administraciones.

El procedimiento afecta a una vivienda cuyo lanzamiento, según la información difundida por Derecho al Techo, está promovido por Trova Capital, S.L. La organización reclama que antes de que se ejecute el lanzamiento se valore la situación concreta de la unidad familiar y se garantice una alternativa habitacional adecuada.

La denuncia se produce coincidiendo con el comienzo de septiembre, un periodo en el que, según el colectivo, vuelven a activarse procedimientos de desahucio que afectan especialmente a hogares que tienen dificultades para encontrar una solución residencial.

Una unidad familiar con menores y personas dependientes

Derecho al Techo pone el foco en las circunstancias que concurren en este hogar. Además de contar con un menor a cargo, la familia se ocupa del cuidado de dos personas mayores que, según la organización, se encuentran en una situación de gran dependencia y tienen reconocido un grado de discapacidad del 100 %.

Para el colectivo, estas condiciones incrementan las consecuencias que tendría la pérdida de la vivienda si no existe una alternativa disponible. La organización considera que el problema no se limita a la pérdida del domicilio, sino que también afecta a la continuidad de los cuidados que reciben las personas mayores dependientes.

En este sentido, reclama que cualquier actuación relacionada con el lanzamiento tenga en cuenta las necesidades específicas de todos los integrantes del hogar. Plantea la necesidad de evitar que las personas dependientes puedan quedar sin el entorno necesario para continuar recibiendo la atención que precisan.

Reclaman una alternativa habitacional antes del lanzamiento

La organización sostiene que las administraciones competentes deben intervenir antes del 14 de septiembre para estudiar la situación y buscar una solución residencial que impida que la familia termine en la calle.

Derecho al Techo defiende que los procedimientos de desahucio deben abordarse también desde una perspectiva social cuando afectan a hogares en situación de vulnerabilidad. Por ello, pide que se valore la realidad económica y familiar de cada caso y que, cuando sea necesario, se articulen recursos que permitan ofrecer una alternativa habitacional.

La organización insiste en que detrás de un procedimiento judicial existen personas con necesidades concretas y que la situación puede tener un impacto especialmente importante cuando hay niños, personas mayores o ciudadanos con discapacidad.

El cuidado de las personas dependientes, otra preocupación

Uno de los aspectos que Derecho al Techo considera más relevantes en este caso es la situación de las dos personas mayores que necesitan cuidados. Según la organización, la familia que reside en la vivienda también desempeña las tareas de atención que requieren.

Por ello, un eventual cambio de domicilio sin una alternativa adecuada podría tener consecuencias no solo para quienes perderían su vivienda, sino también para las personas dependientes que forman parte de la unidad familiar.

El colectivo considera que la respuesta de las administraciones debe tener en cuenta esta circunstancia y garantizar que los mayores puedan seguir recibiendo los cuidados necesarios.

La organización pide una actuación urgente

Ante el lanzamiento previsto, Derecho al Techo reclama que las administraciones públicas responsables valoren de forma urgente la vulnerabilidad de la familia y busquen una solución habitacional antes de que se produzca el desahucio.

El colectivo sostiene que disponer de una vivienda resulta especialmente relevante para hogares que carecen de otra alternativa y considera que la respuesta institucional debe evitar situaciones de exclusión residencial.

La organización también señala que continuará acompañando a las familias que afrontan procedimientos de desahucio y defendiendo la necesidad de que ninguna persona tenga que afrontar sola este tipo de procesos.