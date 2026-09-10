Las Palmas de Gran Canaria levanta la alerta por incendios, pero mantiene la prealerta

Las Palmas de Gran Canaria dejará atrás este viernes, 11 de septiembre, la situación de alerta por riesgo de incendios forestales. La medida entrará en vigor a partir de las 07:00 horas, aunque el Ayuntamiento mantendrá activa la prealerta.

La decisión se adopta en aplicación del Plan de Emergencias Municipal (PEMULPA) y siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

La alerta se activó el pasado 5 de septiembre

El Ayuntamiento había declarado la situación de alerta el sábado 5 de septiembre ante el riesgo de incendios forestales.

Con esa activación también se constituyó el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL), el órgano encargado de coordinar la respuesta municipal ante este tipo de situaciones de emergencia.

La finalización de la alerta supone una mejora en las condiciones respecto a los últimos días.

La prealerta sigue vigente

El levantamiento de la alerta no implica, sin embargo, el fin completo de las medidas preventivas.

El Consistorio mantiene la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales, por lo que seguirá existiendo vigilancia ante una posible evolución desfavorable de las condiciones.

La reducción del nivel de emergencia permite rebajar el dispositivo activado desde el pasado fin de semana, pero mantiene la atención sobre el riesgo de fuego en el municipio.

El cambio entra en vigor a las 07:00 horas

La finalización oficial de la alerta se producirá este viernes a partir de las 07:00 horas.

Noticias relacionadas

A partir de ese momento, Las Palmas de Gran Canaria pasará de la situación de alerta a la de prealerta, manteniendo activados los mecanismos preventivos previstos mientras persista el riesgo de incendios forestales.