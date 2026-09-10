La rehabilitación de Los Nidillos, en Las Canteras: pendiente de Geursa y Costas

El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, informó este jueves durante la comisión de Pleno de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible que el Consistorio planea rehabilitar el tramo afectado tras los recientes desprendimientos en el paseo de Las Canteras, en el tramo de Los Nidillos, pero que depende también de las competencias de Costa del Gobierno de Canarias y del Estado.

"La zona está debidamente acotada y vallada tras producirse un desplome parcial de la formación rocosa bajo la zona", detalló respecto al acceso peatonal al mirador Roque de la Cruz. El edil añadió que Geursa "ha actualizado el proyecto de rehabilitación" del primer tramo, entre el paseo de La Puntilla y el Mirador Punta Flaca, a la altura de la calle Aguatona y que a ese tramo se ha añadido el análisis del mirador Roque de la Cruz, afectado también por desprendimientos. "Las posibilidades de financiación para licitarlo en el menor tiempo posible se encuentran en estudio por los servicios de Urbanismo", apuntó.

Valla que impide el paso peatonal al mirador de Los Nidillos afectado. / J.PEREZ CURBELO

Aun así, el edil insistió en que la caída de esa parte del litoral se debe principalmente "a la acción del mar sobre los acantilados”. Roque resaltó que al estar dentro del dominio público marítimo terrestre de Costas, las posibles soluciones técnicas que se ofrezcan desde Urbanismo "estarán condicionadas y limitadas" por las propias competencias que el Gobierno de Canarias y el Estado tienen en la materia.

"La caída de esa parte del litoral se debe a la acción del mar sobre los acantilados” Roque Mesa — Concejal de Urbanismo

El mirador, aunque vallado para impedir el acceso peatonal, ha sufrido un desprendimiento que deja al descubierto tuberías y cableado y que impiden el baño en la cala de esta parte de la playa.

Muro Marrero

Por otra parte, durante la comisión de Pleno de Presidencia y Promoción Económica, el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, destacó que la rehabilitación del conocido como Muro Marrero y el basamento de Playa Chica continúan. Al respecto, recordó que se han licitado ya por más de un millón de euros. "Se ha hecho en tres tramos distintos y para el que se han utilizado técnicas específicas no invasivas con las que identificar lo que está ocurriendo en el basamento", explicó.

El presupuesto asciende a 1.055.912 euros, un 26,43% más que en la anterior ocasión

La obra había quedado desierta el año pasado tras no presentarse ninguna empresa al concurso. En esta ocasión, el presupuesto asciende a 1.055.912 euros, un 26,43% más que en la anterior ocasión.

El proyecto pretende reparar tres tramos del paseo de Las Canteras con un total de 286 metros lineales. Por un lado, 107 metros lineales entre la calle Luis Morote y la calle Torres Quevedo, en la zona conocida como Muro Marrero. Los otros dos tramos están al otro lado de Playa Chica. Hay un segundo de 94 metros entre el número 38 del paseo y la calle Nicolás Estévanez; y tercero, con 85 metros, se extiende entre la calle José Franchy Roca y el número 49.

Urbanismo había realizado una revisión y concluyó que los daños no eran de gravedad, por lo que se descartó el riesgo inminente de colapso. Esto ha permitido al Consistorio poder esperar a que el proyecto global de reparación salga a concurso.

Limpieza de La Laja

El titular de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, informó también que la limpieza de los fondos marinos de La Laja se retomarán el 27 de septiembre. "Esta era otra reclamación que no había manera de licitar y al final hubo que modificar la técnica empleada". Añadió que se continuará con la extracción del árido acumulado en la piscina infantil y la piscina sur para bombear la arena extraída, que será depositada en el extremo norte de la playa para mantener el sistema ecológico del entorno.

De esta manera, aseguró, la zona podrá estar disponible de nuevo para los bañistas.