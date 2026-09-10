La ULPGC apuesta por la continuidad de sus cuatro proyectos de divulgación científica para acercar la investigación a la ciudadanía

La responsabilidad social de una universidad pública no recae sólo en la labor investigadora: también tiene el deber de compartir con la sociedad los resultados obtenidos. Esta es una de las ideas sobre las que se articula, según el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, la apuesta por la divulgación científica de la institución. Durante el curso 2026/2027 se dará continuidad a los cuatro proyectos desarrollados durante los últimos años en esta materia, con el objetivo de despertar la vocación científica en etapas tempranas y compartir con la ciudadanía el trabajo realizado por los investigadores.

La ULPGC ha presentado este jueves las cuatro iniciativas de transferencia del conocimiento a las que se le dará continuidad durante el año académico venidero, un hecho que transforma "la puntualidad en una línea de trabajo consolidada", en palabras de Serra. El público objetivo de cada programa, así como el fin que persigue, varía desde el primer acercamiento a la ciencia para los estudiantes de Primaria hasta la elaboración de proyectos propios de innovación para los más mayores, pasando por talleres de experimentación y charlas divulgativas con un carácter más convencional.

Primer acercamiento científico

El primero de ellos es Cientifícate con la ULPGC, que cuenta con dos vertientes claramente diferenciadas. En primer lugar, su versión más longeva con tres años de actividad y dirigida a centros educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Durante el curso, los grupos participantes podrán elegir hasta tres de una oferta de 55 actividades —diez más que el año pasado— de divulgación científica que incluye talleres, charlas, juegos científicos y visitas a espacios como laboratorios, centros de investigación u otros espacios. De esta manera, se concibe como un primer acercamiento a la labor investigadora que pueda plantar en los jóvenes la semilla que germine en una vocación científica.

Para este año escolar, el proyecto busca llegar por segundo año consecutivo a 15 centros educativos, más de 30 aulas y más de 45 actividades, con un alcance estimado de entre 700 y 800 alumnos —el año pasado, participaron 724 estudiantes—. La convocatoria para los centros se encuentra actualmente abierta, y podrán presentar su solicitud hasta el próximo 17 de septiembre.

La segunda vertiente, Cientifícate: la investigación sale a la calle, repetirá su actividad tras los buenos resultados obtenidos en su debut del año pasado, en el que más de 500 visitantes se dieron cita en una feria científica ubicada en las inmediaciones del acuario Poema del Mar de la capital grancanaria. En el interior del recinto también se impartieron charlas divulgativas que aunaron a más de 350 asistentes. Planteada para toda la familia, la iniciativa consistió en una serie de talleres sobre algunas de las últimas investigaciones llevadas a cabo en la ULPGC, en los que los asistentes pudieron conocer de mano de los propios científicos los resultados obtenidos, y una serie de ponencias posteriores impartidas por expertos de la universidad.

A través de estos proyectos, los estudiantes pierden el miedo a equivocarse y aprenden que el error es una parte indispensable del método científico Davinia Santana — Profesora de uno de los centros educativos que participan en los proyectos de divulgación científica.

El siguiente escalón en la transferencia del conocimiento llega a través de iDescubre: el camino de la investigación a la innovación, dirigida al profesorado y el estudiantado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y de los programas seniors de la ULPGC. Mediante la formación y la experiencia práctica, se plantea como una muestra de cómo la investigación científica se transforma en innovación que tiene un impacto real en la sociedad. Así, los participantes comprenden el recorrido que sigue el conocimiento desde su teorización hasta su aplicación, implicándolos en procesos investigadores aplicados y de comunicación científica, y les acerca a empresas, startups y spin-offs surgidas del entorno universitario.

En el curso anterior, se formaron a través de esta iniciativa 20 docentes procedentes de nueve centros educativos, y se movilizó a más de 580 estudiantes. Davinia Santana, profesora de una de las instituciones formativas participantes, contó que este tipo de proyectos hacen que el alumnado vea que "la ciencia no es sólo un libro de texto", sino que cuando forman parte del proceso de forma autónoma "despierta su curiosidad" y les da "la confianza para equivocarse": "A través de la investigación, aprenden que el error es una parte indispensable del método científico", argumentó la profesora.

Finalmente, Domingueando con la ULPGC traslada la investigación del laboratorio al corazón de Triana. Coincidiendo con la apertura comercial del primer domingo de cada mes, se prepararán una serie de stands orientados a la transferencia del conocimiento al ciudadano. En sus dos pasadas ediciones, fueron más de 500 los curiosos que se acercaron a aprender sobre la labor universitaria. La próxima cita tendrá lugar el 4 de octubre.