Ca’ Suso: el bar donde Las Palmas de Gran Canaria se vuelve familia

En el centro de San Lorenzo, frente a la iglesia y junto al escenario donde cada año se celebran las fiestas del pueblo, Ca’ Suso forma parte del paisaje cotidiano de la plaza. Desde hace décadas, sus mesas han sido punto de encuentro para vecinos, visitantes y generaciones que han ido pasando por el local.

Sobre la barra, una fotografía de Jesús Quevedo Santana observa a quienes entran en Ca’ Suso. No hace falta preguntar quién es. Fue él quien abrió este bar en 1998 y quien decidió ponerle su nombre: Ca’ Suso. Hoy, su presencia continúa formando parte del paisaje cotidiano del establecimiento, aunque hayan pasado quince años desde su muerte.

Alicia Marrero Ramírez fue su compañera de vida y, después de su fallecimiento en 2011, también quien tomó las riendas del negocio. “El médico nos dijo que se iba a marchar, pero yo iba a seguir aquí”, recuerda. No era una promesa pequeña. “Mi juventud la he pasado en estas cuatro paredes”, recalca.

Fotografía del fundador del bar Ca'Suso en la plaza de San Lorenzo / Alejandra H. Castillo

Desde entonces, Alicia ha seguido detrás de la barra, viendo pasar generaciones y acumulando historias. Nació y creció en San Lorenzo, como su marido, y pertenece a los Santana, una de las familias más conocidas del pueblo. En Ca’ Suso, esa procedencia se percibe en la confianza con la que los clientes entran, saludan y ocupan una mesa. “Esto no es un bar, es una reunión familiar”, dice Alicia.

Canarias servida en la mesa

En la carta tampoco hace falta demasiada sofisticación para entender dónde estamos. Carne de cochino, papas arrugadas, caballas en aceite, rabas de calamar y croquetas comparten espacio con una amplia variedad de bebidas y productos isleños.

Los quesos ocupan un lugar especial. El hijo de Alicia se encarga de buscar piezas de diferentes islas para llevarlas hasta San Lorenzo. Las frutas y verduras llegan también de comercios cercanos, como la frutería El Cayuco, cuyo propietario, Kali, es muy querido por los vecinos.

La propuesta gastronómica cambia cada semana. No se trata de una carta cerrada, sino de una cocina que se adapta a lo que hay y a lo que apetece preparar. Raúl Quintero Cabrera, trabajador del bar, lo tiene claro cuando habla de uno de los platos de Alicia: “su ropa vieja de pulpo está buenísima”, afirma.

Entre platos tradicionales y productos de las islas, Ca’ Suso conserva una cocina reconocible, cercana y sin pretensiones. Una comida pensada para compartir conversación tanto como para llenar el plato.

Aquí no se le cierran las puertas a nadie Alicia Marrero — Dueña del Bar Ca'Suso

La frase no parece una exageración cuando se observa el movimiento del local. Un matrimonio alemán se sienta a comer papas arrugadas mientras las conversaciones continúan alrededor. En otras mesas se organizan asaderos, tenderetes o partidas improvisadas. Durante años también hubo un equipo de dominó, hasta que la muerte de algunos de sus integrantes hizo que dejara de reunirse. Los ausentes, sin embargo, siguen teniendo su espacio.

Las paredes están cubiertas de fotografías familiares y de personas vinculadas al bar. Entre ellas aparecen rostros de amigos y vecinos que forman parte de la historia del establecimiento. Pedro Ramírez era uno de ellos. Siempre llegaba con su periódico y tenía una mesa habitual. Cuando falleció, sus compañeros dejaron allí el periódico y una flor. Son pequeños gestos que explican la relación que se ha creado alrededor de Ca’ Suso. “Los compañeros son familia, algunos de sangre y otros no hace falta para serlo”, cuenta Alicia. “Hicimos familia cuando nos necesitábamos”.

También el párroco don Santiago forma parte de ese entramado. Se sienta en el bar y conversa con personas de procedencias y circunstancias muy diferentes. Para Alicia, su presencia representa una forma de apoyo que trasciende lo cotidiano: “No se le cierran las puertas a nadie”, apunta.

Fotografías familiares como mural en el bar Ca' Suso de San Lorenzo / Alejandra H. Castillo

Historias detrás de la barra

Para quienes trabajan allí, el bar también ha sido un punto de inflexión. Daniel Rodríguez Santana llegó hace ocho años. Lo que comenzó como un trabajo terminó convirtiéndose en una experiencia que, según cuenta, le cambió la vida. Recuerda especialmente un viaje a Fuerteventura con quienes por entonces eran sus nuevos compañeros de barra. Aquella salida le devolvió motivación y alegría en un momento en el que las necesitaba. Historias como la suya se mezclan con las de quienes llevan décadas entrando por la misma puerta.

Alicia recuerda con especial cariño a los hijos del pueblo, entre ellos Pedro Santana, conocido como el Rubio, que falleció recientemente. Son nombres que aparecen en las conversaciones y que forman parte de una historia colectiva que no está escrita en ningún libro.

El pulso de las fiestas

Durante las Fiestas de San Lorenzo, Ca’ Suso cambia de ritmo. Los fuegos y la gala drag son especialmente importantes para el establecimiento. “Es una inyección”, explica Alicia. Durante esas semanas, la gente no deja de llegar. Las canciones de verbena se mezclan con las voces de los clientes y la actividad de la plaza. El bar se convierte entonces en uno de los puntos donde se concentra la celebración de un pueblo que, para Alicia, "San Lorenzo sigue siendo un pueblo muy querido", recuerda al poner en valor su alcance.

Una esquina que resiste

El futuro de los pequeños negocios tampoco resulta sencillo. “Es un duro momento para los autónomos”, reconoce Alicia. Pero la intención es, como dice Raúl, “seguir luchando”. Y Alicia lo expresa a su manera: “No vamos a mezclar sopa con ropa vieja. Aquí hay que seguir bien y fuertes”.

Porque seguir adelante es la forma más bonita de mantener vivo el legado de Jesús Quevedo Santana. Su fotografía sigue sobre la barra, acompañando en silencio a Alicia y su familia, que continúan cuidando aquel lugar que, como recuerda Alicia, "el orgullo y amor propio" de su marido fundó.

El tiempo ha traído nuevos clientes, nuevas generaciones y nuevas historias a una puerta que siempre ha estado abierta en una plaza que sigue latiendo, y unas paredes llenas de recuerdos.