Carolina Darias afea al Gobierno de Canarias falta de información en el tramo de la Metroguagua en Vegueta

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, afeó el silencio del Gobierno de Canarias sobre los trámites para sacar adelante el tramo 3 de la Metroguagua. Este es uno de los sectores más complicados porque debe ganar terreno al mar en la Avenida Marítima para su ejecución. Pero no solo es complicado a nivel constructivo, sino que la burocracia se ha convertido en un escollo más para sacar adelante proyecto. En la presentación de la renovación de la carretera de Manuel Lois, la regidora aseguró que no tienen información "ni tan siquiera de cómo va la evaluación de impacto ambiental, que es lo previo a una obra de esa envergadura".

Esta intervención, localizada en el entorno del nudo de Lady Harimaguada y el acceso a Vegueta, implica una transformación de gran envergadura, ya que será necesario ganar terreno al mar para desplazar la GC-1 y así generar el espacio necesario donde implantar la plataforma de la Metroguagua. El principal obstáculo que mantiene paralizado el proyecto es la adscripción del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), un trámite imprescindible para que la Comunidad Autónoma pueda ejecutar obras sobre el mar y que necesita el visto bueno de Costas del Estado. El problema es que el Gobierno de Canarias asegura que ya han presentado la evaluación de impacto ambiental y es el turno del Gobierno de España de continuar con el trámite. Sin embargo, el Estado apunta en sentido contrario y mantiene que aún no se ha presentado el expediente en materia de evaluación ambiental.

Estación de Hoya de la Plata

Así las cosas, Darias también se pronunció sobre el aumento de los costes de la estación en Hoya de la Plata, que triplica la inversión inicial. El Ayuntamiento capitalino aprobó la autorización urbanística y el proyecto de ejecución por 29,89 millones de euros, mientras que cuando se adjudicó, hace diez años, el presupuesto inicial era de 8,6 millones de euros. La alcaldesa justificó el incremento de precios por el encarecimiento de los materiales y la mano de obra a lo largo de los años. "El de ahora es un proyecto con muchísimas más incorporaciones y los precios distan mucho a los de antes", considera. Darias admitió que ha "costado mucho sacar este proyecto adelante" y descartó dar plazos sobre la finalización de la futura estación porque prefiere ir "proyecto a proyecto". En este sentido, recordó que también queda por licitar el túnel de Santa Catalina, que adelantó que también experimentará "importantes modificaciones".

La alcaldesa reconoció que la iniciativa de la guagua exprés se ha visto envuelta en más dificultades de las esperadas, pero destacó que para el gobierno local es "imprescindible e irrenunciable". "Por parte del Ayuntamiento tenemos claro que este es un sistema de transporte básico clave para una ciudad moderna del siglo XXI como es Las Palmas Gran Canaria", valoró.

En otros asuntos, la regidora, al ser preguntada por los periodistas, también valoró la construcción de la depuradora en los terrenos militares de La Isleta, que el Ayuntamiento informó en las comisiones de pleno. Darias explicó que la ubicación ya venía predeterminada en el planeamiento del Plan Especial del Puerto, y por tanto, han negociado una concesión demanial con el Ministerio de Defensa durante 50 años. Los siguientes pasos, según detalló, será la concreción del proyecto y llevar a cabo reuniones con los vecinos para conseguir una infraestructura moderna que permita reducir a cero los vertidos, uno de los "grandes objetivos medioambientales de cualquier administración".