La carretera de Manuel Lois se despide de los baches: 11.700 metros cuadrados repavimentados con más de 2.400 toneladas de mezcla asfáltica

Los baches son cosas del pasado en la carretera de acceso al antiguo cuartel de Manuel Lois. La repavimentación y renovación de la vía ha finalizado con una inversión que asciende a los 329.642 euros. Era una demanda histórica de los grupos del Carnaval, que venían reclamando desde hace años la mejora de unas infraestructuras de las que hacen uso frecuentemente para ensayar sus números. La actuación se desarrolló sobre una superficie de cerca de dos kilómetros de longitud, con una superficie de 11.700 metros cuadrados y el empleo de más de 2.400 toneladas de mezcla asfáltica. Los trabajos consistieron en el fresado completo de la capa de rodadura existente y la posterior repavimentación con una mezcla bituminosa de cinco centímetros de espesor.

Los trabajos han incluido también mejoras para favorecer la evacuación del agua. Para ello, se ha corregido la pendiente del firme con el objetivo de facilitar el drenaje de la vía y mejorar su comportamiento ante episodios de lluvia. Además se han incorporado diferentes medidas destinadas a reforzar la seguridad vial, entre ellas la instalación de cuatro lomos de asno, tres tramos de barrera de seguridad que suman 84 metros y el repintado de las líneas de la carretera. Por otro lado, se han rehabilitado los malecones y se han realizado trabajos de limpieza y desbroce para mejorar las condiciones generales de este entorno.

Carretera repavimentada de acceso al Manuel Lois. / David Delfour

La obra, que fue financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos, pretende "mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía". El presidente del Gobierno Insular, Antonio Morales, detalló que han colaborado en unas ocho obras que demuestran una "fuerte inversión en obra pública que genera economía y empleo". "Además, acerca las inversiones públicas a las demandas de la ciudadanía de Gran Canaria y en este caso concreto de su capital", añadió.

Por su parte, la alcaldesa, Carolina Darias, destacó que la intervención mejora el acceso para los grupos del Carnaval, pero también al centro provisional de alojamiento de animales. Desde finales del año pasado, el Consistorio capitalino habilitó las dependencias del Manuel Lois para acoger a los perros y gatos mientras se materializa la construcción del nuevo centro. "Ya tenemos el terreno, ahora falta proceder al desarrollo del proyecto para licitarlo. Es una de las grandes obras de este mandato, y también el campo de tiro, que espero que en breve podamos tenerlo ya puesto en marcha, tras los últimos detalles que faltan del mismo", informó.

Más de 100 calles

La intervención se enmarca en el Plan de Asfaltado 2024-2030, que asciende a los 40 millones de euros y, que por el momento, ha permitido asfaltar más de un centenar de calles en la ciudad. "Hemos superado los ocho millones de euros de inversión en lo que llevamos de este mandato, algunos con fondos propios y otros con fondos de otras administraciones, como por ejemplo, del Cabildo", valoró la regidora.

La alcaldesa, al ser preguntada por los periodistas, también se pronunció sobre la construcción de la depuradora en los terrenos militares de La Isleta. Darias explicó que la ubicación ya venía predeterminada en el planeamiento del Plan Especial del Puerto, y por tanto, han negociado una concesión demanial con el Ministerio de Defensa durante 50 años. Los siguientes pasos, según detalló, será la concreción del proyecto y llevar a cabo reuniones con los vecinos para conseguir una infraestructura moderna que permita reducir a cero los vertidos, uno de los "grandes objetivos medioambientales de cualquier administración".