Habitaciones, vestuarios y una torre renovada: así avanza la reforma del Parque de Bomberos de Miller Bajo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha propuesto la adjudicación de las obras de acondicionamiento y rehabilitación del edificio y la torre de entrenamiento del Parque de Bomberos de Miller Bajo a la empresa Reyes Almeida SL, una actuación promovida por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda y financiada a través del Plan Adicional de Inversiones en municipios de Gran Canaria (PAI 2024) del Cabildo de Gran Canaria.

La Mesa de Contratación, tras estudiar las dos ofertas presentadas, ha propuesto adjudicar los trabajos a dicha empresa por un importe de 2.113.250 euros, que cuentan con un plazo de ejecución de 14 meses. El expediente continuará ahora su tramitación con el correspondiente informe de Intervención, paso previo a la adjudicación formal del contrato.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, destacó que la actuación permitirá "transformar y modernizar" de manera integral el Parque de Bomberos de Miller Bajo, con una intervención que mejorará las condiciones de seguridad, accesibilidad, habitabilidad y funcionalidad de unas instalaciones esenciales para el funcionamiento del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Roque destacó que el proyecto contempla una intervención completa sobre el edificio y la torre de entrenamiento, con nuevos espacios para el personal, la renovación de las instalaciones y mejoras que permitirán adaptar el parque a las necesidades actuales del servicio.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, subrayó que la rehabilitación del Parque de Bomberos de Miller Bajo supone una "mejora importante" de las condiciones en las que los profesionales del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento desarrollan su trabajo diario, tanto durante las guardias como en las prácticas y ejercicios de formación.

Infografía de cómo quedará el edificio principal del Parque de Bomberos. / Ayuntamiento LPGC / LPR

Destacó también que contar con espacios más seguros, accesibles y funcionales, así como con mejores condiciones para el descanso y el entrenamiento, "es fundamental" para un servicio esencial que trabaja cada día para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Las obras permitirán modernizar las instalaciones que albergan la sede principal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad, accesibilidad y funcionalidad del edificio para el desarrollo de la actividad diaria del personal del servicio.

Actuaciones previstas

Entre las principales intervenciones previstas se encuentra la creación de una nueva zona de vestuarios y taquillas en la planta sótano, la reorganización de los espacios administrativos y operativos y la creación de 20 habitaciones individuales, que permitirán mejorar las condiciones de descanso del personal de guardia.

El proyecto también contempla la renovación de las zonas comunes, con nuevos baños, dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida, así como áreas de recreación y descanso. Asimismo, se adaptarán espacios destinados a cocina, despensas, almacenes y oficinas.

En materia de accesibilidad, se instalará un ascensor de bajo consumo con sistema de recuperación de energía. Los trabajos incluirán además la renovación de las instalaciones eléctricas, de fontanería, saneamiento, protección contra incendios y climatización, así como la sustitución de carpinterías y acabados interiores y exteriores.

La actuación incorpora también la rehabilitación estructural de la torre de entrenamiento y maniobras, con trabajos de saneamiento de los cantos de los forjados, tratamientos de protección de los elementos estructurales de hormigón y renovación integral de los pretiles.

Además, se instalarán nuevos sistemas de protección y líneas de vida permanentes con el objetivo de incrementar la seguridad durante las prácticas y ejercicios formativos que desarrolla el personal del SEIS.

El proyecto, elaborado por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA) y con la supervisión del servicio de Urbanismo municipal, forma parte de la estrategia municipal de mejora y modernización de las infraestructuras públicas destinadas a la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía.

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La obra forma parte de un paquete de proyectos incluidos en el Plan Adicional de Inversiones en municipios elaborado por el Cabildo de Gran Canaria en 2024, las cuales que han estado en el cajón hasta ahora. El Ayuntamiento capitalino recibe del mismo siete millones. Además de la rehabilitación del parque de Bomberos, incluye la ampliación de la Universidad Popular del Cono Sur en el antiguo colegio Carlos Navarro por 3,45 millones; la mejora del centro Suárez Naranjo por 960.900 euros; mejoras en Isla Perdida por un millón; y las piscinas de La Laja por 880.582 euros.