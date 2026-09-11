"Una historia compartida": el pregonero Alejandro Molina da el pistoletazo de salida a las Fiestas de Los Dolores en Schamann

El presidente del Club Molina Sport, Alejandro Molina, dio el pistoletazo de salida este viernes a las Fiestas de Los Dolores de Schamann dedicando su pregón inaugural a la historia compartida entre el club y el barrio. El acto, celebrado en la plaza Don Benito, contó también con la participación de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la concejala de Fiestas y del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, entre otros miembros de la corporación.

Molina agradeció el papel de las familias, jugadores, entrenadores y voluntarios en los 29 años de trayectoria de la entidad. “Estar aquí supone hablar de personas, de recuerdos, familias y esfuerzo", subrayó. Acompañado por el periodista Jorge Peris, fue el encargado de abrir unas celebraciones que durante las próximas semanas llenarán las calles del barrio de actividades culturales, musicales y de ocio. Durante su intervención puso el foco en las personas que han construido la historia del Molina Sport durante sus casi tres décadas de trayectoria y defendió que la entidad no ha sido solo un club de hockey línea y de patinaje artístico, sino una "herramienta para unir a las personas y transmitir valores".

“Ningún trofeo se levanta solo”

El pregonero recordó los grandes éxitos deportivos alcanzados por el club, que en los últimos años se ha consolidado como una referencia nacional e internacional. El Molina Sport ha disputado 21 finales en las últimas 21 competiciones posibles y ha conquistado 18 títulos en los últimos seis años, una trayectoria que tuvo uno de sus momentos más destacados en 2023, cuando el equipo organizó en el Pabellón Carlos García San Román la Copa de Europa de hockey línea y logró proclamarse campeón ante su afición. Sin embargo, quiso poner el valor humano por encima de los resultados. “Ningún trofeo se levanta solo”, afirmó.

La jornada comenzó con el desfile anunciador de papagüevos y continuó, tras el pregón, con la Gala de Reinas y la verbena protagonizada por la orquesta Armonía Show. Las Fiestas de Los Dolores, organizadas por el Ayuntamiento junto a la Asociación Cultural Schamann Siglo XXI, mantienen durante varias semanas una programación dirigida a todos los públicos, con propuestas musicales, culturales, infantiles y actos vinculados a la tradición del barrio.

Entre las citas destacadas figura este sábado el III Festival Hallyu de cultura coreana, en la plaza de Don Benito, y el Festival Rock, además de diferentes actividades familiares, mercadillo, gala infantil y música urbana durante el domingo. Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 19 de septiembre con la recuperación de la tradicional romería, que comenzará a las 18.30 horas desde la calle Pedro Infinito.