La máscara y el espejo

En el techo del gran salón del Gabinete Literario se conservan tres grandes lienzos realizados a comienzos del siglo pasado por el pintor palmero Manuel González Méndez. El conjunto representa a Apolo, Talía y Orfeo, figuras vinculadas respectivamente con la música, la comedia y la poesía, en un conjunto iconográfico dedicado a las artes escénicas, ya que dicho salón ocupa lo que otrora fue el patio de butacas del antiguo Teatro Cairasco.

De las tres composiciones, la más intrigante quizá sea la dedicada a Talía, musa de la comedia. Con un cierto aire entre manierista y barroco, la figura aparece sentada sobre una nube, mientras tres amorcillos se despliegan en el extremo opuesto de la composición. Uno juguetea con un manto rojo, otro sostiene una máscara teatral y el tercero retrocede ante ella.

Pero, si nos fijamos, veremos que la escena contiene una pequeña anomalía. Talía no lleva en sus manos la máscara cómica que la caracteriza, sino un espejo. Sin embargo, la máscara que debería acompañarla aparece en manos de uno de los amorcillos, pero no se trata de una máscara alegre: el rostro que presenta tiene algo de ambiguo y grotesco, hasta el punto de provocar una reacción de rechazo o temor en el amorcillo que la contempla.

El espejo lleva a identificar a la figura con Venus, cuyo repertorio iconográfico sí incluye este atributo asociado a la belleza y la vanidad. Pero a diferencia de la diosa del amor, Talía no se recrea admirando su rostro en el espejo, sino que mira hacia el otro extremo de la escena, hacia el amorcillo que hace de actor al sostener su máscara.

Se establece así una curiosa cadena de miradas: Talía mira al amorcillo que sostiene su máscara, mientras otro reacciona ante ella como un espectador sorprendido. La escena deja de ser entonces una simple representación de la musa de la comedia y adquiere una dimensión metateatral.

Porque el teatro clásico necesitaba precisamente de esa transformación: el actor se convertía en otro al enmascararse. La máscara exageraba, deformaba y transformaba el rostro hasta convertirlo en personaje. En la comedia antigua esa deformación tenía además una dimensión satírica: ridiculizar a los privilegiados, caricaturizar las costumbres y reflejar las injusticias.

Desde esta perspectiva, el pequeño amorcillo que retrocede adquiere un papel especialmente significativo. No parece simplemente asustado, sino que podría estar reaccionando ante la imagen que la máscara le devuelve, como el espectador que reconoce, incómodo, la otra cara de la sociedad.

Tal vez por eso la máscara resulta más inquietante que festiva, pues la comedia no es solamente risa, sino sátira, y la sátira -ese espejo que parodia a quien la contempla- se burla del público. Mientras la máscara permanece en el escenario, podemos reírnos de ella, pero cuando se vuelve hacia nosotros, la relación se invierte.

¿Qué sentido tiene, entonces, que Talía sostenga un espejo?

Existe una larga tradición que entiende el teatro como reflejo de la condición humana. Una de sus formulaciones más célebres aparece en el capítulo XLVIII de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, cuando el cura, al discutir sobre la comedia, recuerda la definición atribuida a Cicerón: la comedia debe ser «espejo de la vida humana, ejemplo de las costumbres y imagen de la verdad».

De este modo, frente al espejo que refleja el rostro y la máscara que lo deforma se sitúa Talía contemplando las dos caras de su juego teatral: la ficción y aquello que la ficción revela.

Esta lectura cobra una fuerza especial por la ubicación del lienzo. El gran salón del Gabinete Literario fue antaño el patio de butacas del primer teatro que se construyó en el archipiélago. Allí se sentaba el público para contemplar una representación y, bajo ese mismo techo, los espectadores asistían al juego de máscaras, personajes y emociones que constituye el teatro.

La pintura parece reproducir ese mecanismo. Vemos a Talía contemplando a dos amorcillos haciendo de actor y espectador. Y sin proponérnoslo, quedamos incorporados a esa cadena de miradas.

De ahí que, aunque Talía sostenga el espejo, no se mire en él, porque lo que realmente revela su rostro es el teatro: la máscara que muestra al personaje y no el espejo que refleja a la persona.

Entre ambos queda ese pequeño amorcillo, cuya reacción puede leerse como la del espectador que, ante ese otro espejo que es el rostro caricaturizado de la máscara, descubre, espantado, que esa sátira también lo retrata.

Y eso fue lo que le ocurrió a Manuel González Méndez en una fecha tan curiosa como el 9 del 9 de 1909. A consecuencia de una neumonía, murió solo, en una humilde pensión de Barcelona. Caído el último telón, la comedia aún no había terminado. Talía le tenía preparada una última lección: la misma sociedad que le había galardonado con la Legión de Honor francesa y la Orden de Isabel la Católica, elevándolo al Olimpo de los pintores canarios, dejó que acabara enterrado en una fosa de beneficencia.

Noticias relacionadas

Al final, la máscara que había pintado terminó cumpliendo su función más despiadada: desenmascarar a la sociedad que lo abandonó tras encumbrarlo.