La ONCE reparte 11.000 euros en dos premios de Rascas en Las Palmas de Gran Canaria

La suerte ha vuelto a dejar varios premios en Las Palmas de Gran Canaria, donde dos vecinos de la capital grancanaria han conseguido un total de 11.000 euros con dos boletos de Rascas de la ONCE.

Un premio fue vendido ayer jueves, 10 de septiembre, y el otro hoy, por Víctor Manuel Sinso Álamo, vendedor de la organización desde 2013, desde el punto de venta que atiende en la puerta del supermercado HiperDino situado en la calle Tomás Morales de la capital grancanaria.

Dos premios de Rascas dejan 11.000 euros

Según ha informado el vendedor de la ONCE, uno de los boletos premiados correspondió al Rasca del Siete y Medio. En este caso, el agraciado obtuvo ayer 10.000 euros, una de las seis cantidades de este importe que se distribuyen en España con este juego por jornada.

El segundo premio, vendido hoy, fue de 1.000 euros y correspondió al Rasca de El Gato de la Fortuna. De esta manera, ambos boletos sumaron 11.000 euros repartidos entre dos personas.

Los dos afortunados son vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, según explicó el propio vendedor. La identidad de los premiados no ha trascendido, pero sí que dedicarán e dinero "a tapar algunos agujeros".

Los Rascas forman parte de la oferta de juegos de lotería instantánea de la ONCE. La organización dispone actualmente de distintas modalidades de este tipo, cuyos resultados y características pueden consultarse en sus canales oficiales.

Qué son los Rascas de la ONCE

La ONCE señala que sus Rascas se comercializan a través de su red de vendedores, establecimientos autorizados y sus canales oficiales de juego. Además, la organización incluye estos productos dentro de su oferta de lotería instantánea y mantiene medidas relacionadas con el juego responsable.

En este caso, el resultado ha permitido que dos personas de Las Palmas de Gran Canaria reciban premios por un importe conjunto de 11.000 euros tras adquirir sendos boletos de dos modalidades diferentes de Rascas.