Paralizado el desahucio de la familia con un menor y dos personas dependientes

Los juzgados paralizan el desahucio de una vecina de Las Rehoyas con un menor y dos personas dependientes a su cargo, previsto para el lunes 14 de septiembre. La abogada de la familia había solicitado una suspensión por carecer de alternativa habitacional y un aplazamiento de un mes. Además, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entregó a los tribunales el informe de vulnerabilidad de la familia. La afectada, Natalia Estévez, lleva viviendo en la casa 14 años y ya había recibido un primer lanzamiento de desalojo, que fue anulado al emitirse durante la pandemia de Covid-19.

La familia no contaba con una alternativa habitacional a la que acudir si se producía el desahucio. En la actualidad, sus ingresos no llegan a los 500 euros, que recibe por el cuidado de su hija con una discapacidad avalada del 100%. Estévez no puede trabajar porque tiene que ocuparse de las tres personas dependientes que viven en la casa: su hija discapacitada, su sobrino con esquizofrenia y su hijo menor de edad. La vecina pide una vivienda de protección oficial que pueda permitirse, ya que con el incremento de precios de las viviendas no encuentra ninguna opción que se adecue a su presupuesto.

La plataforma ciudadana Derecho al Techo, que ha apoyado a la vecina, destacó en un comunicado previo que disponer de una vivienda resulta especialmente relevante para hogares que carecen de otra alternativa y considera que la respuesta institucional debe "evitar situaciones de exclusión residencial". En este sentido, la organización defiende que los procedimientos de desahucio deben abordarse también desde una perspectiva social cuando afectan a hogares en situación de vulnerabilidad. Por ello, piden que se valore la realidad económica y familiar de cada caso y que, cuando sea necesario, se articulen recursos que permitan ofrecer una alternativa habitacional.