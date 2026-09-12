Buscan al dueño del caimán de La Isleta: su fuga podría salir cara

La aparición de un caimán de aproximadamente un metro bajo un coche en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, abre ahora una segunda incógnita: quién es su dueño y cómo consiguió llegar hasta la vía pública.

Las fuerzas de seguridad han iniciado diligencias para tratar de identificar al propietario del reptil y determinar las posibles responsabilidades derivadas del suceso, según la información publicada tras la intervención.

El animal fue localizado durante la noche en la calle Faro, después de que el 112 Canarias recibiera el aviso. Agentes de la Unidad Nocturna Especial de la Policía Local acudieron al lugar y comprobaron que el caimán se había refugiado bajo un turismo estacionado. Posteriormente se coordinó la actuación con el Seprona de la Guardia Civil para inmovilizarlo y retirarlo con seguridad.

La investigación se centra ahora en localizar al propietario

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente quién tenía al animal ni en qué circunstancias terminó recorriendo una zona urbana de La Isleta.

Una de las posibilidades que se manejó inicialmente es que pudiera pertenecer a algún vecino, aunque este extremo todavía no ha sido acreditado. Otros medios señalan igualmente que no ha trascendido quién es su propietario ni cómo consiguió escapar.

Precisamente esa identificación será clave para determinar si la tenencia era legal, si el animal estaba registrado y si se habían adoptado las medidas de seguridad necesarias para impedir una fuga.

Una fuga puede terminar en multa

Los caimanes no tienen la consideración de una mascota convencional. El Decreto 30/2018 de Canarias incluye expresamente al orden Crocodilia —cocodrilos, aligátores, caimanes y especies similares— entre los animales potencialmente peligrosos.

La Ley estatal 50/1999 obliga a disponer de licencia para la tenencia de animales incluidos en esta categoría. Además, considera infracción grave dejar suelto a un animal potencialmente peligroso o no adoptar las medidas necesarias para evitar que escape o se extravíe.

Las infracciones graves contempladas por esa norma pueden acarrear multas de 300,52 a 2.404,05 euros. La falta de licencia puede constituir una infracción muy grave y elevar la posible sanción. La cuantía definitiva dependería, en cualquier caso, de las circunstancias que determine la investigación y de la normativa aplicable al ejemplar concreto.