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Buscan a dos hombres desaparecidos en Las Palmas de Gran Canaria

Nicolás Luis, de 55 años, desapareció en agosto y Antonio, de 60, durante este mes de septiembre; piden avisar al 091 ante cualquier pista.

¿Cómo actuar para facilitar la búsqueda de desaparecido?

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Bruno Betancor

Dos hombres permanecen en paradero desconocido en Las Palmas de Gran Canaria, según la información difundida sobre ambos casos. Uno de ellos desapareció durante el mes de agosto y el otro en septiembre.

La colaboración ciudadana puede ser clave para avanzar en su localización, por lo que se pide a cualquier persona que pueda aportar información que contacte con la Policía Nacional a través del 091.

Nicolás Luis, desaparecido desde agosto

El primero de los desaparecidos es Nicolás Luis S. H., de 55 años. Mide aproximadamente 1,75 metros, tiene el pelo negro y los ojos marrones.

Su desaparición se remonta al pasado mes de agosto y continúa activa la búsqueda para tratar de localizarlo.

Antonio, desaparecido en septiembre

El segundo caso corresponde a Antonio P. S., de 60 años.

También mide alrededor de 1,75 metros, tiene los ojos marrones y el pelo castaño. Su desaparición se produjo durante este mes de septiembre.

Piden llamar al 091 ante cualquier información

La Policía Nacional mantiene el 091 como una de las vías para comunicar cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a una persona desaparecida.

También puede consultarse la información disponible a través del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).

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La difusión de las características físicas y de los datos básicos de ambos hombres busca ampliar las posibilidades de localización y facilitar que cualquier persona que crea haberlos visto pueda alertar a las autoridades.

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