Las Fiestas de La Naval 2026 presentan su cartel anunciador

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Fiestas, presentó este sábado el cartel anunciador de las Fiestas de La Naval 2026 en la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz.

La concejala de Fiestas, Betsaida González; el concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán; y el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez, junto con el presidente de la Asociación de Fiestas La Luz de La Naval, Francisco Medina, y representantes de la entidad, participaron en la presentación del cartel anunciador.

La imagen diseñada por Jonay García marca el inicio de la cuenta atrás para las Fiestas de La Naval, una de las celebraciones más tradicionales y arraigadas de la zona del Puerto y de Las Palmas de Gran Canaria.

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Las Fiestas de La Naval 2026 se celebrarán del 2 al 18 de octubre. Las celebraciones arrancarán el viernes 2 de octubre con el pregón a cargo de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que dará comienzo a una nueva edición de estas tradicionales fiestas.