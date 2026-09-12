Las Palmas de Gran Canaria reúne en Schamann música, baile y tradición coreana con el Festival de Hallyu

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Juventud, celebra este sábado el Festival de Hallyu en la plaza de Don Benito, una jornada que reúne música, baile y diferentes manifestaciones de la cultura coreana dentro de la programación de las Fiestas de Los Dolores de Schamann.

El encuentro ofrece a lo largo del día una amplia variedad de propuestas dirigidas especialmente a los y las jóvenes, con talleres, concursos, exhibiciones, juegos tradicionales y espacios dedicados a la literatura, el idioma y otras expresiones culturales de Corea.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, ha destacado que "el Festival de Hallyu responde al interés que despierta la cultura coreana entre muchos jóvenes y les ofrece un espacio en el que compartir sus aficiones, participar y descubrir otras expresiones culturales a través de la música, el baile, los talleres o los juegos".

Por su parte, la concejala de Fiestas y del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, ha señalado que "la incorporación del Festival de Hallyu a las Fiestas de Los Dolores amplía la variedad de actividades de estas celebraciones y suma una propuesta especialmente dirigida a los jóvenes dentro de una programación pensada para que Schamann disfrute de sus fiestas y de sus espacios públicos".

Una jornada dedicada a la cultura coreana

La música y el baile ocupan un lugar destacado en el festival con diferentes sesiones participativas, concursos de canto y coreografía, exhibiciones y una masterclass. La programación incorpora también actividades relacionadas con los K-dramas y otras manifestaciones de la cultura popular coreana.

Junto a estas propuestas, la plaza de Don Benito cuenta con diferentes espacios de talleres creativos, en los que se combinan elementos de la cultura popular actual con otros vinculados a las tradiciones del país asiático, como las cometas coreanas, la pintura folclórica, las pulseras norigae o las máscaras tradicionales.

El público puede conocer además algunos de los juegos tradicionales coreanos, como Gonggi, Yut Nori, Tuho, Jegichagi, Ttakji y Dalgona, así como el hanbok, la vestimenta tradicional coreana. La jornada se completa con una zona de stands e ilustradores y un fotomatón.

El Consulado de la República de Corea participa en el Festival de Hallyu con un espacio propio destinado a ampliar el conocimiento de la cultura coreana. Entre sus propuestas se encuentran la promoción del Instituto King Sejong y actividades de introducción al idioma y la caligrafía.

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Este espacio incluye además una propuesta dedicada a la K-Literatura, con la firma del libro Todo es K, de la autora Miriam Hernández, completando así una jornada que combina las expresiones contemporáneas de la cultura coreana con elementos de su tradición.