El puente de El Rincón se consume en el óxido a la espera de su reforma

Barandillas oxidadas, pretiles deteriorados y problemas en el asfalto. Algunas estructuras metálicas de la valla de contención, incluso sueltas. Esa es la imagen que presenta el viaducto de El Rincón, en Guanarteme, alejada del esplendor con el que fue concebido hace tres décadas. La infraestructura, considerada uno de los grandes hitos de la ingeniería civil en Canarias y una de las estampas más reconocibles de Las Palmas de Gran Canaria, da muestras de requerir de una intervención integral.

El paso del tiempo y, especialmente su exposición permanente a la marisma, han dejado huella en una estructura que soporta cada día el tránsito de 50.000 vehículos en uno de los principales accesos a la capital grancanaria y salida hacia el norte de la isla. La corrosión en algunos elementos, el deterioro visible de los pretiles laterales y el estado del pavimento son algunos de los problemas que más preocupan a los conductores que a diario usan la vía.

La situación es conocida por el Cabildo de Gran Canaria, donde desde la Dirección de Planificación y Nueva Obra Pública reconocen que el viaducto requiere de actuaciones de mejora, aunque descartan que exista actualmente un problema de seguridad estructural.

La directora insular, Gloria Macías, explica que se trata de una infraestructura «singular» y que, precisamente por sus características y por la importancia de la carretera en la que se encuentra, tiene una vigilancia constante. «Le prestamos una atención preferente porque, además, está en una carretera que tiene una intensidad de tráfico elevada, de 50.000 vehículos al día, ida y vuelta», señala.

Estado en el que se encuentran las barandillas. / José Pérez Curbelo

El deterioro más evidente se encuentra en los elementos exteriores del puente. Los pretiles, que actúan como sistemas de contención para evitar que un vehículo pueda salir de la vía, presentan signos de oxidación y desgaste. «Sabemos que están en mal estado», reconoce Macías, quien vincula parte de este deterioro a la ubicación del viaducto, muy próximo al mar y sometido durante años a las condiciones de humedad y salinidad propias de la costa. «Tienen una corrosión importante por el sitio en el que están», apunta la responsable insular, quien explica que los materiales necesitan tratamientos específicos para garantizar su conservación.

Pese a la imagen que ofrece actualmente el viaducto, desde el Cabildo insisten en que la estructura principal se encuentra en buenas condiciones. La institución recuerda que la infraestructura ha sido objeto de inspecciones periódicas desde los primeros años de funcionamiento y que cuenta con revisiones técnicas que avalan su estado. «Nos consta que desde que la estructura tenía 10 años, incluso antes, había ya inspecciones detalladas», explica Macías, quien por otra parte añadió que la última intervención integral fue en 2013.

Es una vía por la que circulan a diario 50.000 vehículos

Aseguró que la oxidación exterior de una barandilla o un pretil no implica un fallo de la estructura y que se está interviniendo para evitar que el deterioro avance. «El pretil funciona porque está anclado, un vehículo que se saliera de la carretera se puede contener. Lo que se ve es la oxidación, pero por dentro está unido longitudinalmente y anclado», recalca la responsable insular.

Las inspecciones y los trabajos de conservación son continuadas, añadió. «La barandilla la vamos mirando y si hay trozos que puedan causar un problema, los equipos de conservación pasan y buscan la manera de minimizar o evitar problemas o que caigan donde no tengan que caer».

El Cabildo lleva trabajando desde hace dos años en la redacción del proyecto de rehabilitación integral de la GC-2, intervención que tendrá lugar en los primeros 25 kilómetros de la vía y que incluye el puente de El Rincón.

De Julio Luengo a Gáldar

La actuación prevista va de los túneles de Julio Luengo, en Las Palmas de Gran Canaria, a Gáldar. El objetivo no es solo actuar sobre el puente, aseguró a este periódico, sino renovar una carretera estratégica para el norte de la isla. El ámbito de actuación incluye tramos que atraviesan los municipios de Arucas, Moya, Santa María de Guía y Gáldar, desde la salida norte del túnel Julio Luengo hasta el enlace de entrada a Gáldar-Sardina, en el entorno del puente de Los Tres Ojos.

El contrato se ha dividido en dos lotes. El Lote 1, con una dotación de 8.882.258 euros, abarca desde el punto kilométrico 1+100 (salida por el norte del túnel Julio Luengo) hasta el enlace de Cardones, en Arucas, en el kilómetro 8+760. El Lote 2, presupuestado en 7.663.500 euros, se inicia en ese mismo entorno (a partir del kilómetro 8,7) y se prolonga hasta el kilómetro 25, correspondiente al enlace de entrada a Gáldar-Sardina.

Desde el Cabildo de Gran Canaria descartan que la situación actual de la estructura suponga un problema de seguridad

Entre las actuaciones previstas figuran la renovación del asfaltado, la sustitución de los pretiles, la intervención en las juntas de dilatación, la mejora de la señalización horizontal, el balizamiento, las barreras de seguridad, los muros de contención, los taludes para evitar desprendimientos y la rehabilitación de pasarelas. «Hemos estado un año estudiando los defectos, inventariando, topografiando y haciendo ensayos», explica Macías.

La previsión del gobierno insular es que el expediente de contratación permita sacar la obra a licitación a finales de este año. Siguiendo esos plazos, y una vez completados los trámites administrativos, los trabajos no podrán comenzar antes de 2027, cuyo plazo de ejecución se estima en 21 meses, lo que llevará la finalización de la reforma a 2029.

La actuación podría tener una dimensión económica similar a la rehabilitación realizada en la GC-3, con una inversión aproximada de 16,5 millones de euros, destinada no solo al viaducto, sino al conjunto del corredor entre el túnel de Julio Luengo y Gáldar.

El deterioro actual contrasta con la importancia histórica de una infraestructura que, cuando fue inaugurada, supuso un gran salto para Canarias. El viaducto Julio Mollo Zabaleta, conocido popularmente como viaducto de El Rincón, forma parte del antiguo proyecto ‘Acceso por el Norte’.

Una estructura «singular»

Una estructura monumental para aquella época, con 210 metros de longitud y 43 metros de altura, más de 3.000 toneladas de hormigón y 400 toneladas de acero. Su diseño corresponde al famoso ingeniero de caminos Juan Antonio Torroja, considerado uno de los grandes referentes de la ingeniería española del siglo XX.

Su singularidad reside en su propia configuración: un arco exterior metálico con un núcleo interior de hormigón y un tablero que fue construido en el fondo del barranco antes de ser colocado en su ubicación definitiva. El ingeniero de Caminos Julio Rodríguez recuerda la complejidad de una obra que marcó una época.

Es un hito de la ingeniería civil con 210 metros de longitud, 43 metros de altura y más de 3.000 toneladas de hormigón

«El tablero se construyó en el suelo, en el cauce del barranco, lo que lo convirtió en una estructura singular», explica. La operación de colocación del tablero requirió incluso la participación de un equipo especializado de topografía procedente de Francia, encargado de ajustar con precisión cada una de las piezas.

«A aquella operación asistimos un montón de ingenieros de caminos, yo entre ellos», recuerda Rodríguez, quien participó en el inicio siendo un recién titulado académicamente. La construcción del viaducto y del túnel de Julio Luengo permitió superar las limitaciones de una carretera que hasta entonces estaba mucho más condicionada por la orografía del terreno. Supuso una de las grandes obras de transformación viaria de Gran Canaria y consolidó el corredor norte como una de las principales conexiones de la isla.

Momento de la colocación de la última pieza del arco de acero en la década de los 90. / Quesada

Más allá de su función como infraestructura viaria, el viaducto de El Rincón se ha convertido en parte del paisaje urbano de Las Palmas de Gran Canaria. Su silueta puede contemplarse desde Las Canteras y desde numerosos puntos del norte, convirtiéndose casi en una escultura integrada en la ciudad.

Identidad de la ciudad

Precisamente, por ese valor simbólico, los expertos consideran necesario cuidar una estructura que combina ingeniería, patrimonio y funcionalidad. Rodríguez apunta que el mantenimiento de elementos metálicos en una ubicación costera requiere una atención constante. «No hay que ser muy espabilado para saber que el metal al lado del mar hay que estarlo pintando todos los años», afirma.

El entorno del viaducto también mantiene proyectos pendientes. La zona inferior del puente funciona actualmente como aparcamiento, aunque durante años se ha planteado la posibilidad de convertirla en un espacio vinculado a actividades culturales, como el futuro Parque de la Música. «Yo diría que es una oportunidad inacabada, más que una oportunidad perdida», matizó el ingeniero, quien consideró que todavía existe margen para mejorar la integración del viaducto con su entorno.

Mientras llega la ansiada rehabilitación integral, el Cabildo insular asegura que mantiene la vigilancia sobre la infraestructura. En la mira, recuperar una de las obras más singulares de la red viaria con más de 30 años a sus espaldas para que siga cumpliendo durante las próximas décadas con la función para la que fue diseñada. Comodidad, seguridad y deleite a partes iguales para quienes circulen a diario por la vía.