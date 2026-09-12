La solidaria ola isleña que arropó al ’Sud America’

El 138 aniversario del hundimiento del vapor ‘Sud America’ en las aguas de la bahía de La Luz y de Las Palmas recuerda la marea de solidaridad de unos isleños volcados en los supervivientes, un gesto de generosidad colectiva inmortalizado por Italia en mármol de CarraraEl 13 de septiembre se cumple el 138 aniversario del hundimiento del vapor Sud America de la naviera italiana La Veloce en el Puerto de La Luz. Aquella catástrofe de 1888, en la que murieron 79 personas, dejó un profundo luto en la ciudad, pero también propició una de las mayores movilizaciones de solidaridad que ha vivido esta capital.

La imagen del Sud America ha estado rodeada de confusión en las crónicas portuarias más recientes, donde es habitual ilustrar la catástrofe con un gran navío de dos chimeneas. Sin embargo, los registros demuestran que ese barco era un vapor homónimo posterior: el antiguo Mentana (originalmente Westphalia), adquirido por La Veloce en 1891 para cubrir la misma ruta transatlántica.

Las imágenes del barco siniestrado eran inexactas, salvo la de un grabado de la época y la de una postal comercial muy velada en la que apenas se distinguen sus detalles. Sin embargo, puede confirmarse, a través de los relatos de la prensa local de la época, que el buque disponía de una única chimenea central con la estrella blanca de la naviera y cuatro mástiles altos que quedaron sobresaliendo del agua tras el hundimiento. Su aspecto real ha podido reconstruirse recientemente en foros marítimos mediante técnicas de Inteligencia Artificial.

Una rada en obras

Para comprender el accidente es necesario recordar el estado de las infraestructuras de la bahía. El dique de abrigo (de norte a sur), conocido como Muelle Grande, proporcionaba unos 1.000 metros de protección.

En cambio, el proyectado muelle de Santa Catalina (de oeste a este), de 700 metros de longitud, estaba aún sin terminar. Sin esta división transversal, la dársena era una rada abierta donde decenas de buques maniobraban y fondeaban muy cerca unos de otros.

En este escenario, el Sud America maniobraba para fondear y realizar el carboneo. A bordo viajaban 329 personas (260 pasajeros y 69 tripulantes), en su mayoría emigrantes que retornaban de Buenos Aires con los ahorros de toda su vida. Al mismo tiempo, el vapor francés La France, de 4.575 toneladas, maniobraba en el mismo fondeadero para continuar su viaje hacia el Río de la Plata. Debido a una imprudencia, el buque francés embistió al italiano por el costado de babor. La brecha fue mortal y el Sud America se hundió en diez minutos, a quince metros de profundidad y a unos 600 metros de la costa, en plena bahía, en la actual zona Arsenal-Alcaraveneras.

Fallecieron 74 pasajeros y cinco tripulantes, entre ellos los doce tripulantes del velero canario Minerva, supervivientes de un naufragio anterior en las costas de Brasil que eran repatriados en el buque italiano.

En medio del caos surgió la figura del capitán Carlo Bertora, quien, cumpliendo con la más noble tradición marinera, fue el último hombre en abandonar el buque tras repartir salvavidas y asegurar, en la medida de lo posible, la evacuación de su gente.

La rapidez del siniestro impidió salvar a más personas debido también a una circunstancia trágica: el temor a perder sus ahorros llevó a muchos emigrantes a coser monedas de oro en el forro de su ropa. El peso del metal se convirtió en sentencia de muerte, impidiéndoles mantenerse a flote y arrastrándolos al fondo de la bahía.

La gran respuesta ciudadana

Las Palmas, que entonces tenía apenas 20.000 habitantes, reaccionó con una inmensa movilización. La Catedral de Santa Ana, con su fachada inacabada por falta de recursos, reflejaba la modestia de la urbe, pero la respuesta ciudadana demostró una enorme generosidad.

El ingeniero Juan de León y Castillo abrió los almacenes del puerto para cobijar a los náufragos. Por su parte, el consignatario Salvador Cuyás y Prat lideró el auxilio, y muchos particulares ofrecieron sus casas para albergar a los supervivientes.

Vecinos de los barrios más humildes donaron ropajes de abrigo para vestir a quienes llegaban a la costa despojados de todo. Los doctores Luis Millares y Antonio Jiménez atendieron sin descanso a los heridos en el hospital de campaña que se improvisó en la zona. Incluso el tenor italiano Roberto Stagno, que se encontraba de paso en la isla, ofreció un concierto benéfico en el teatro Tirso de Molina para recaudar fondos de asistencia.

Conflicto legal y pleito insular

La catástrofe también desató tensiones fuera del mar. Sectores de la prensa de Tenerife aprovecharon el siniestro para cuestionar la seguridad del Puerto de la Luz, inventando la existencia de bancos de arena móviles.

Estas afirmaciones sirvieron de argumento al capitán Raymond Verd en el juicio celebrado en Londres. Sin embargo, marinos e ingenieros canarios viajaron a la capital británica para demostrar técnicamente la imprudencia del buque francés.

Aunque la justicia española falló contra Verd, el caso se cerró en Marsella en 1889 bajo la fórmula de cosa juzgada, bloqueando las indemnizaciones.

La gratitud de Italia hacia esta ciudad quedó esculpida en 1892 con el mausoleo La caridad de la patria distante, emplazado en el cementerio de Vegueta. Las piezas de mármol de Carrara, talladas en el taller de Paolo Triscornia di Ferdinando, fueron transportadas gratis desde Génova a bordo del vapor Duca di Galliera, de la propia naviera La Veloce. Bajo la inscripción La carità della Patria lontana - 2 novembre 1892, este sobrecogedor monumento sigue recordando que la solidaridad une a los pueblos ante la desgracia.

Noticias relacionadas

Este aniversario invita a reivindicar la trayectoria vital de Las Palmas de Gran Canaria como una ciudad marítima y cosmopolita, con historias de mar que los habitantes de esta ciudad atlántica, marítima y portuaria deben conocer. En suma, una ciudad de mar y cultura que debe disponer de un museo de la ciudad marítima.