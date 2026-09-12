Star-Up impulsa una nueva recogida de bicicletas para Gambia

Las Palmas de Gran Canaria acoge hasta el próximo 2 de octubre la tercera edición de la campaña solidaria ‘Pedaleando hacia el futuro, a través del mar que nos une’, una iniciativa que busca recuperar materiales en desuso para destinarlos a proyectos educativos, sociales y profesionales en Gambia.

La campaña, impulsada por Star-up, cuenta con el respaldo de la Fundación Puertos de Las Palmas, la Federación Canaria de Vela, Binter, el Real Club Náutico de Gran Canaria, el Club Marítimo Varadero, el Real Club Victoria y Estibadores Puertos de Las Palmas.

La iniciativa contempla la entrega de bicicletas infantiles y para adultos, material escolar y deportivo, ordenadores, máquinas de coser, material de costura, herramientas, material de construcción y equipos de protección individual

También se aceptarán equipos relacionados con actividades acuáticas y de montaña, ropa, calzado, juguetes, artículos para bebés, utensilios para el hogar, sillas de ruedas, bastones e instrumentos musicales.

Uno de los elementos centrales de la campaña es el seguimiento del material recogido. La iniciativa establece mecanismos de coordinación con el Gobierno de Gambia y la Embajada de Gambia en España para identificar necesidades, definir los colectivos destinatarios y facilitar la distribución..

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Los puntos de entrega son el Club Marítimo Varadero, el Real Club Victoria, el Club Náutico y el Centro Canario de Vela Manuel Pazos Díaz, en el Muelle Deportivo.