Susana Gutiérrez, directora general de Global Ports: «El Puerto de Las Palmas está perfectamente preparado para competir por el turismo premium y de lujo»

El turismo de cruceros afronta una nueva etapa en Canarias marcada por la búsqueda de mayor calidad, sostenibilidad y una estancia más larga del pasajero en destino. Global Ports, la empresa que gestiona la terminal de cruceros, considera que el Puerto de Las Palmas tiene capacidad para competir en el segmento premium y de lujo gracias a sus servicios, su conectividad y la oferta turística de las islas. En unos días, la terminal acogerá la principal feria de cruceros del Mediterráneo y el sector pondrá el foco en este punto del Atlántico.

¿Está preparado el Puerto de Las Palmas para competir por el turismo premium y de lujo?

Sí, es un destino perfectamente preparado por el nivel de servicios que se ofrece a nivel turístico y de destino y por las experiencias más particulares y personalizadas que exige el sector premium y de lujo. Es un área a explotar a medio y largo plazo, ya que es un sector muy interesante para el destino porque el cliente del sector premium y lujo tiene un mayor poder adquisitivo.

¿Qué es lo que busca ese pasajero?

Experiencias más únicas, diferentes. No habla tanto de visitar unos espacios, sino de experiencias. Le dan mucho valor a lo auténtico y a lo autóctono, y no quieren que se les venda algo artificial. Es un pasajero demandante, muy exigente, acostumbrado a viajar y lo que quiere es vivir lo auténtico del destino y, por supuesto, exige mucha calidad en cuanto al servicio y no le importa pagar por ello.

¿Para poder ofrecer esta experiencia se requiere la colaboración de los municipios y administraciones públicas también?

Sí, claro. De hecho, siempre es superrecomendable. El destino es todo, es un completo que necesita complementarse con experiencias de aventura, deportivas, de playa, gastronómicas, culturales..., y entiendo que cuanta mayor coordinación haya entre todos los puntos locales de destino, muchísimo mejor.

Susana Gutiérrez delante de la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas / José Carlos Guerra

¿Qué importancia tiene para un recinto portuario ser puerto base y no solo de escala?

La gran importancia que tiene es el efecto del impacto económico en el propio destino. Un turista que viene para embarcarse en un puerto de origen y salida, un puerto base, tiene un mayor gasto y un mayor impacto económico dentro de la ciudad, en el sentido de que necesita desplazamientos desde el aeropuerto y pernoctar seguramente unos días antes o unos días después de que haya disfrutado el crucero, porque gasta en transportes, comidas, dietas... Y además, es un prescriptor nato del propio destino en cuanto a qué servicios ha recibido, cuál es su impresión acerca de la ciudad. Eso, sin menospreciar al turista de tránsito, que no consume recursos de la ciudad pero pasa unas horas y está dispuesto a dejarse el dinero y disfrutar de todas las experiencias que se les pueda ofrecer durante las ocho, nueve o diez horas que están de escala.

¿Cuál es el porcentaje de las navieras que utilizan La Luz como puerto base?

Ahora mismo está en torno a un 35 o 40% del total.

«El pasajero premium busca experiencias únicas, auténticas y no le importa pagar por ello» Susana Gutiérrez — Directora general de Global Ports

¿Es una cifra estable o ha experimentado un incremento?

Sobre todo, ha habido un crecimiento en la diversidad del nuevo turista internacional que llega a tomar un barco aquí. Antes estábamos muy concentrados en el público alemán, es nuestro principal cliente, por supuesto, y el británico en el segundo lugar, pero cada vez vemos más un elenco más abierto de turistas de corte internacional europeo que llega aquí para tomar un crucero. Creo que es muy positivo que no solo crezca en números, sino también en la diversidad del mercado de origen que embarca desde el Puerto de Las Palmas.

¿Pueden los puertos canarios, y más concretamente La Luz, competir con los destinos del Mediterráneo?

Absolutamente. Todo apunta a que no podemos competir, sino que estamos compitiendo. Lógicamente, no estamos en el 100% de itinerarios del Mediterráneo; somos más de Atlántico medio, pero también estamos dentro de las rutas del Mediterráneo occidental, de aquellas que son más largas e incluyen itinerarios que llamamos de mariposa porque hay una parte que va al Mediterráneo occidental y otra que va al Atlántico, y ahí está muy bien situado las Canarias. Estamos en condiciones perfectamente asequibles para poder competir con ese sector con capacidad técnica, operacional y de atractivo del destino.

Uno de los retos de La Luz y del que se hablará en la Seatrade Cruises Med es la desestacionalización del turismo de cruceros. ¿Cómo está avanzando y qué se está haciendo para ello?

Es una larga e histórica conversación y se está trabajando en ello, pero es una carrera de fondo. Hay un trabajo previo que se ha hecho, que se sigue haciendo y se debe continuar en el futuro y supone un cambio de mentalidad cultural en cuanto al pasajero que ha venido históricamente a las islas solamente en invierno para hacerles entender que las islas son un fantástico destino para venir el resto del año. Luego habrá que hacer algunos ajustes logísticos, trabajar más en las conexiones aéreas para que haya más en verano. Abrir nuevas conexiones directas con Estados Unidos sería fundamental también para poder crecer en este sector. También se está trabajando para diversificar el mercado fuente que embarca desde las Islas Canarias y desde el Puerto de Las Palmas en particular, y con el sector premium de lujo, para que pueda venir en esos meses del año.

«La Seatrade Cruises Med es una oportunidad de oro para mostrarnos como un gran escaparate» Susana Gutiérrez

¿Crecimiento y sostenibilidad son compatibles?

Absolutamente, no puede ser de otra forma. No solo hay que buscar el volumen, sino la sostenibilidad y que sea un turismo amable con el residente y de calidad. Ahí es donde apuntamos.

La asesora del plan estratégico de promoción turística de Las Palmas de Gran Canaria, Angels Serra, asegura que el reto es que el turista permanezca más tiempo y no captar más escalas. ¿Tiene Global Ports alguna estrategia al respecto?

Sí. Hay navieras que por su logística, por tener un mayor número de pasajeros, no le es posible, pero a las de un sector premium tienen más flexibilidad para pernoctar en el destino y pasar unos días más allá de las 10 o 12 horas habituales de una escala y apuntamos en esa necesidad, porque Las Palmas de Gran Canaria está perfectamente preparada para ello.

«Abrir nuevas conexiones directas con Estados Unidos sería fundamental para poder crecer» Susana Gutiérrez

¿Qué oportunidades abre la Seatrade Cruises Med para el Puerto de Las Palmas y el resto de recintos canarios?

Tener aquí a todos los armadores principales, que muchos de ellos será la primera vez que visiten el destino aunque llevan años mandando sus barcos aquí, es una oportunidad de oro para mostrarnos como un gran escaparate, acercar el destino, el puerto, la ciudad y lo que se puede ofrecer al turista, como la calidad de los servicios, la logística, las experiencias que pueden disfrutar y cómo nos diferenciamos de otros destinos estando en pleno septiembre con un fantástico clima. Además, es una oportunidad magnífica para generar negocio y para el sector empresarial.

¿Cuáles son los retos que debe afrontar el sector y el Puerto de Las Palmas próximamente?

Estamos en ello, en la sostenibilidad, trabajando de la mano con las empresas y las instituciones, como la Autoridad Portuaria para, por ejemplo, facilitar las conexiones eléctricas de los barcos.