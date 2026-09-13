Una antigua residencia de Primero de Mayo pasa a ser un edificio de 62 casas

La antigua residencia de mayores Inagua, que también albergó una sede de la ONCE, tendrá uso residencial tras años cerrada y en estado de abandono. El inmueble, situado en Primero de Mayo, en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, será transformado en un nuevo complejo de 62 viviendas bajo el nombre de Brisa de Mayo Residencial, un proyecto que retoma la actividad constructiva después de varios años paralizado.

El edificio es conocido por muchos vecinos como el de la Caja de Canarias, ya que durante su etapa como residencia perteneció a la entidad bancaria. En 1981, este periódico recogía las declaraciones del entonces director del centro, quien destacaba que la instalación contaba con 120 plazas, aunque reclamaba la necesidad de ampliar la capacidad ante la creciente demanda.

Un año después, Caja de Canarias anunció su intención de desprenderse de algunos de sus centros de acción social dentro de un plan de reducción de gastos condicionado por la concesión de un préstamo de 5.000 millones de pesetas del Banco de España. Entre los centros afectados se encontraba la residencia de pensionistas, cuyos usuarios iban a ser trasladados a la futura residencia mixta de pensionistas de la Seguridad Social en Telde, que todavía no había abierto sus puertas.

En 1986, la ONCE adquirió el inmueble para destinarlo a actividades sociales y convirtió el edificio en una de sus sedes durante más de dos décadas. En 2007 fue vendido a una empresa privada, que mantuvo el inmueble sin actividad durante años.

Durante su etapa bajo titularidad de la organización social, ya se planteó una remodelación de la fachada en 1988, aunque la actuación finalmente quedó paralizada debido a las características arquitectónicas del edificio. Un estudio encargado entonces concluyó que la fachada mantenía una relación estética con otros inmuebles de la zona, como la antigua sede de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP) y la Escuela de Graduados Sociales, y que respondía al estilo del arquitecto Manuel Sánchez Murcial.

Demolición

El Plan Especial de Vegueta y Triana llegó a contemplar la demolición del edificio para levantar una nueva construcción. Sin embargo, el documento definitivo modificó esa propuesta inicial y descartó su derribo. En su lugar, se habilitó un espacio de hostelería que posteriormente acogió la hamburguesería All or Nothing, cerrada tras las quejas vecinales.

El nuevo proyecto residencial contará con 11 tipologías de vivienda, con superficies que van desde los 39 metros cuadrados de los estudios más pequeños hasta los 78 metros cuadrados de las unidades de mayor tamaño. Los precios previstos oscilan entre los 170.000 y los 382.000 euros, según las características de cada vivienda.

La promotora explica que la iniciativa se basa en el concepto de taxonomía residencial, orientado a crear espacios más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales, con especial atención al confort, el consumo energético y la calidad de vida de los residentes. El complejo contará además con zonas comunes como piscina, gimnasio, spa y jacuzzi.

Como elemento diferencial, la promoción se desarrollará mediante el régimen de cooperativa, una fórmula que, según la empresa, permite acceder a una vivienda a precio de coste al eliminar intermediarios y ofrecer mayor transparencia durante el proceso.