La huella del papa, a la vista

Tres mes después de la visita de León XIV a Gran Canaria, el cabildo catedral muestra, en una exposición montada ante el altar y capilla de Santa Teresa de Jesús del templo catedralicio, objetosrelacionados con la visita del Pontífice. Un lugar destacado lo ocupan los obsequios entregados en la catedral a Roberft Prevost, como la medalla de oro de la institución diocesa y una copia del árbol genealógico obsequiado por la Diocesis.

La biografía del papa agustino merece este recuerdo. Ante la expectación causada al conocerse que el pontífice tenía acreditada documentalmente su ascendencia canaria, los genealogistas isleños consideraron que era una buena oportunidad para reseñar estos antecedentes en algún cuadro o lienzo y que el Papa los llegara a conocer. El inicial dato de la consanguinidad del obispo de Roma con las islas llegó de Pontevedra tras la investigación que había realizado el sacerdote y archivero de la catedral de Tui, Avelino Bouzón Gallego, quién encontró en los libros sacramentales que Benito Bastos Lorenzo, natural de Porriño, había emigrado muy joven a Cuba, y que en la iglesia del Espíritu Santo de la Habana contrajo matrimonio, en 1677, con la cubana Antonía González Vázquez, hija del palmeros.

Con esta última referencia, la investigadora Mirelis Peraza González, directora del Club de Genealogía cubana en Miami, encontró en informaciones de limpieza de sangre previamente publicadas nuevas reseñas de la familia palmera, que transmitió a la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, que será la que se va a encargar, mediante uno de sus miembros, de complementar y ampliar nuevas generaciones en los libros sacramentales de la iglesia matriz de El Salvador de San Miguel de La Palma.

Con todas estas nuevas noticias, que se empezaron a investigar en Chicago y prosiguieron en Nueva Orleans y Canadá, hasta que concluyeron en la capital cubana, se pudo confeccionar las trece generaciones del que sería nuestro augusto visitante. Desde hacía meses antes de la visita a Canarias ya se encontraba toda esta variada información publicada en las redes sociales.

En la visita que León XIV efectuó a la Catedral Basílica de Santa Ana de Canarias el pasado 11 de junio, se le entregó la primera genealogía. Al ser un obsequio de la diócesis canariense, realizó el ofrecimiento el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, mientras que el secretario del cabildo catedral, el canónigo Juan Carlos Arencibia, Suárez, fue el encargado de entregar la tabla al pontífice, consistente en un pergamino artísticamente elaborado por el historiador, Miguel Rodríguez Díaz de Quintana. Retransmitido el acto en directo por más de cien emisoras de radios y de televisión, se ha llegado a contabilizar más de 500 millones de espectadores, especialmente en las dos Américas, Europa y en la ciudad del Vaticano.

El segundo cuadro

La prensa tinerfeña había anunciado reiteradamente en sus páginas la audiencia para entregar el regalo del Gobierno de Canarias a León XIV durante su visita a la isla. Iban a estar presentes en el acto el presidente Fernando Clavijo, el obispo nivariense Eloy Santiago y la autora de la confección del obsequio, María Carrillo. Pero, el protocolo vaticano, en su momento complicó la entrega. La estancia del Papa en Tenerife, apenas seis horas, alargadas por la avería del avión, pero con una apretada agenda llena de eventos que el pontífice tenía que atender, resultaba imposible incrementarla.

Ante la lógica conbtrariedad para el Ejecutivo autonómico, y para que el presente no se quedara olvidado en las estanterías guber- namentales, el obispo de Canarias, José Mazuelos, ofreció la oportunidad de que la embajada tinerfeña se trasladara a Las Palmas para que pudiera entregarle al Santo Padre la donación. La visita se organizó en los salones del obispado de la capital grancanaria poco antes de que el pontífice saliera para el estadio de Siete Palmas a celebrar la santa misa programada.

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Según testimonios del amplio séquito de Su Santidad, León XIV se fue muy satisfecho por ambos obsequios y valoró muy positivamente el detallado estudio de sus ancestros.