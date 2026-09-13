Rogelio García Marrero: «Queremos que la obra de los artistas canarios salga fuera»

Ven al Arte es el nombre de la asociación que preside ¿Con qué fines ha nacido?

La creación de la asociación parte del programa de radio El Rincón del Arte. Los fines están claros: dar visibilidad a nuestros artistas, a nuestro patrimonio cultural y a la sostenibilidad del medio ambiente.

Surgieron en 2024 ¿Fue complicada su gestación?

La asociación nació en 2019, pero se puso en marcha en 2024. La pandemia y una serie de circunstancias paralizaron su constitución. En 2025, el pintor Clobaldo González, nuestro vicepresidente, y Coseta Falasco, nuestra secretaria, fueron a Sevilla a la II edición de los premios Armando Reverón, icono artístico de Venezuela. Allí contactaron con Marcos Salazar, presidente de la Asociación de Arte Valija Iberoamericana para toda Europa, y firmamos un preacuerdo para colaborar con ellos. Trabajamos para que el próximo 2027 los premios se den aquí.

¿Cuál ha sido la razón de agenciarse con esta asociación?

Vimos la posibilidad de que esta asociación, que reúne a 23 países y toda la obra que tienen en la Diputación de Toledo de Armando Reverón y de otros artistas, y nosotros pudiéramos hace un puente cultural. Ya hemos hecho reuniones con instituciones públicas y entidades privadas para que esa obra pueda ser traída aquí.

Habrá influido también el que la asociación sea Iberoamericana.

Por supuesto. Los vimos como un puente cultural, de crecimiento de la marca Gran Canaria con esa parte de América. Un ejemplo del desconocimiento que hay de los artistas canarios fuera de las Islas es que durante la exposición de Néstor de la Torre en Madrid, uno de los mayores simbolistas y un referente para artistas como César Manrique; incomprensible que el museo lleve cerrado ocho años, no se sabía nada de su obra pese al asombro que suponían sus cuadros. El creador del Belén de Arena Miguel Rodríguez acudió al Ministerio de Cultura, y después de hablar con varios técnicos reconocieron que ellos no miran para abajo [Canarias], pero que nosotros tampoco lo hacemos para arriba [Península, Europa]. Y esa es una piedra angular de esta asociación. Tenemos que posicionarnos fuera y poner en valor lo que hacemos. Uno de nuestro empeños es que el ministro de Cultura venga a Canarias, que haya presencia estatal para que se reconozcan las potencialidades que hay en Canarias.

Precisamente, han promovido la candidatura del creador del Belén de Arena Miguel Rodríguez y del ingeniero Roque Calero para los premios que otorga la Valija ¿Por qué los han elegido?

Ambas personalidades tienen gran valor por su trabajo. El ingeniero Roque Calero está muy ligado a Iberoamérica y Miguel Rodríguez es conocido en el mundo entero por ser el creador y promotor del Belén de Arena, que mueve a millones de personas.

¿Ven al Arte abarca todas las disciplinas artísticas?

Sí. En realidad todo lo que tiene que ver con la cultura; pintores, escultores, promotores, gestores, museos. Nuestra idea es llegar a todo el mundo, y gracias a la radio y la plataforma Ivoox lo estamos logrando. También buscando apoyo en los medios de comunicación, gracias a ellos estamos sacando adelante nuestros valores culturales, que están totalmente abandonados y olvidados.

¿Hay suficientes asociaciones en la isla para arropar a los artistas emergentes?

Hay algunas asociaciones. Precisamente, algunas de ellas se han adherido a nuestro grupo como Arte Canario en Vivo, Mujeres de Telde por la pintura, la Fundación Artisophia, el Foro para la Sostenibilidad de Canarias; y otras, así como artistas y centros docentes, que tienen un interés común: fomentar el arte y la cultura. Nuestra idea es que el proyecto se haga cada vez más grande y nos convirtamos en una comunidad con objetivos comunes más allá del nombre de un artista. En Canarias hay un problema con el tema de la arte y la cultura y es que para que una obra salga fuera hay que pagar un dinero en aduanas, en transporte. En ese sentido, estamos acordando con una entidad para abaratar los costes del transporte. Y también informando a los artistas que ignoran que desde 2018 hay una norma estatal que equipara Canarias con la Península. Es decir, no hay que pagar nada en aduanas. Solo hacer un certificado del proyecto para que la obra salga y regrese a Canarias para cualquier exposición. Estamos tan abajo que no se nos ve y, lo importante, es que los artistas puedan mover su obra por el mundo entero. Muchos artistas no tienen la posibilidad económica de sacar su obra fuera. Y una de las cosas que intentamos es ayudarles a que lo lleven a cabo.

¿En qué proyectos trabajan para 2027?

Estamos visitando a todos los municipios de Gran Canaria, nos queremos reunir con todos los responsables culturales para colaborar con ellos. No solo con los grancanarios, sino con los 88 del Archipiélago canario. Nuestro objetivo es sensibilizar a la sociedad canaria en el arte, la cultura, rescatar a los artistas, hacer proyectos y presentar productos culturales para hacerlos visibles. Al menos en Madrid y Bruselas, en una primera fase. Pero también queremos resaltar la singularidad de cada municipio, su patrimonio y tradiciones; que parece que no tienen importancia. Nuestra idea es crear un circuito internacional aprovechando que hay muchos canarios trabajando en el ámbito cultural fuera del Archipiélago canario y crear también una bienal.

¿Cómo han recibido los ayuntamientos la propuesta?

Con los brazos abiertos en el caso de traer los premios Armando Reverón a Gran Canaria; incluso en el tema económico. También hemos propuesto dar en los municipios charlas abiertas, para el público en general, sobre artistas, patrimonio y medio ambiente; talleres para mayores, jóvenes y niños y proyectos colectivos para llevar fuera de la isla. Además de encuentros con los artistas locales. La idea es aglutinar los recursos económicos que tienen los municipios para, más allá de los partidos, pueden trabajar conjuntamente por la cultura. Por eso el proyecto se titula 21 estaciones y 88 paradas.

¿Y los artistas?

Estamos teniendo contactos; para nosotros son prioritarios. Los mismos artistas están creando iniciativas por su cuenta como Art Alcaravaneras, que han logrado convertir el barrio en un espacio para mostrar su obra, su talento creativo, como en otras ciudades.

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¿Cómo ve el panorama artístico actual?

Con dificultad pero con optimismo. ¿Por qué? Porque se ha creado una desconfianza con los artistas por la falta de inacción cultural; y eso es lo que tratamos de cambiar. Ofreciendo a los municipios nuestra formación técnica para dinamizar proyectos culturales. Si te das cuentas han cerrado galerías de arte, salas culturales. Las administraciones han fagocitado todos estos espacios y ahí no llegan los jóvenes artistas. Hay que sensibilizar a la sociedad de que la cultura es rentable; los propios empresarios deben implicarse como ocurre en otras comunidades con las fundaciones culturales.