Tres navieras copan casi nueve de cada diez destinos de La Luz

El Puerto de Las Palmas tiene actualmente 582 conexiones con 283 puertos del mundo a través de 17 navieras, aunque solo tres de ellas llegan al 87,6% de estos recintos: MSC, Maersk y CMA-CGM. Este dato no solo refleja la amplitud del ámbito de actuación de estos tres operadores, sino también el desequilibrio que existe entre las compañías. MSC, Maersk y CMA-CGM aparecen conjuntamente en 248 de los 283 puertos, es decir, en el 87,6% de toda la red. Una llega a 201 puertos mientras otra solo a dos y la falta de diversidad para cada destino también queda reflejada en que 142 de los recintos están vinculados a una sola de las empresas.

Los datos recogidos por la Autoridad Portuaria de Las Palmas contemplan que en La Luz operan actualmente MSC, Maersk, CMA-CGM, Universal Africa Lines (UAL), GS Lines, WEC Lines, Boluda Lines, X-Press Feeders, Flota Suardíaz, Arabella Enterprise, Hapag-Lloyd, Baleària Canarias, JSV Logistic / Naviera Tamarán, Alisios Shipping Lines, Nisa Marítima, Naviera DAL y Fred. Olsen.

Mediterranean Shipping Company (MSC) es la que llega a más puntos del mapa de conexiones comerciales marítimas, situándose muy por encima del resto en número de destinos cubiertos.

La naviera suiza, que ha apostado firmemente por el Puerto de Las Palmas para su cadena logística tanto con inversiones económicas como reorganizando sus rutas, tiene conexiones con 201 puertos de 84 países y las 14 áreas geográficas a las que llega el recinto grancanario de forma directa o indirecta. Esto significa que llega al 71% de toda la red de conexiones de La Luz.

Desde Gran Canaria, MSC tiene líneas con 73 destinos de Europa, 48 de América, 37 de África, 27 de Asia, 12 de Oceanía y cuatro de Oriente Medio. Sin embargo, parte de la importancia del papel que desarrolla esta naviera para el Puerto de Las Palmas radica en el hecho de que es la única que llega a 91 de los destinos, es decir, el 32,2%.

MSC, Maersk y CMA-CGM aparecen en 248 de los 283 puertos, mientras 142 destinos dependen de una única compañía / La Provincia

El doble de puertos

De esta manera, llega casi al doble de puertos que la que ocupa el segundo lugar en este ranking, Maersk, que está conectada con 105 recintos (el 37,1% del total) de 57 países de las 14 grandes áreas geográficas. Esta compañía danesa extiende desde la capital grancanaria una red de conexiones que alcanza 38 destinos de Europa, 24 de África, 24 de América, 12 de Asia, cuatro de Oceanía y tres de Oriente Medio.

La tercera operadora con mayores conexiones es la francesa CMA-CGM, que realiza la cobertura con 100 puertos distintos de 60 países de 12 áreas geográficas. En este caso, su fortaleza está vinculada al continente africano, donde alcanza 30 destinos, mientras que llega a 33 de Europa y 21 de América. Su red se completa con 14 destinos de Asia y dos de Oriente Medio.

Si bien estas tres compañías navieras llegan al 87,6% de los puertos conectados con La Luz, los datos registrados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas reflejan, por otro lado, que entre ellas reúnen 407 de los 582 registros de conexión existentes, el 69,9% del total. MSC aporta 201 registros; Maersk, 105; y CMA-CGM, 101.

La suma no implica que cada destino tenga tres alternativas, ya que existe un elevado solapamiento entre las compañías. De los 283 puertos analizados, 46 aparecen atendidos simultáneamente por las tres grandes, 66 por exactamente dos de ellas y 136 por una sola dentro del grupo formado por MSC, Maersk y CMA-CGM.

La coincidencia entre compañías también es habitual en los principales corredores marítimos, ya que aparecen las tres simultáneamente en 46 puertos y dos de ellas en otros 66 destinos. En exclusiva, MSC llega a 99 puertos, CMA-CGM a 25 y Maersk a 12.

Solo 35 de los 283 puertos a los que llega La Luz de forma directa o indirecta quedan fuera del ámbito de actuación de MSC, Maersk y CMA-CGM.

Si se analizan los datos desde el punto de vista de los puertos, el recinto con mayor número de navieras asociadas es el de Santa Cruz de Tenerife, con 12, seguido de Barcelona, con 11, Valencia, con nueve, y Arrecife, con ocho. Tras ellos aparecen Rotterdam, Leixões y Agadir, con siete navieras, y Lisboa, Casablanca y Algeciras, con seis.

Por otro lado, resulta llamativo que 142 puertos están conectados con el recinto grancanario través de una única naviera ( 50,2%): MSC concentra 91; CMA-CGM, 16; Maersk, nueve. El reparto del resto de destinos exclusivos incluye 10 puertos asociados únicamente a Universal Africa Lines (UAL), cuatro a GS Lines, tres a Arabella, tres a Boluda Lines y dos a Flota Suardíaz.

Asimismo, según los datos que maneja la Autoridad Portuaria de Las Palmas, solo 18 puertos tienen cinco o más navieras registradas y cuatro de ellos tienen, respectivamente, 12, 11, nueve y ocho.

Entre las compañías que no conforman el bloque de las tres con mayor cobertura, el perfil es muy variado. Uno de los casos más representativos es el de Universal Africa Lines (UAL), que alcanza 26 puertos con una orientación claramente definida hacia África: 17 de sus conexiones corresponden a destinos africanos y ocho a europeos. Además, su papel adquiere especial relevancia porque 10 de los puertos a los que llega aparecen vinculados únicamente a ella.

Otro perfil diferente es el de WEC Lines, con una red más vinculada al entorno regional europeo. La compañía cuenta con 24 puertos conectados, de los que 22 se sitúan en Europa y dos en África, lo que refleja una estrategia centrada en corredores concretos frente a la amplitud mundial de las grandes navieras.

Su presencia evidencia que la conectividad marítima no depende solo del número de destinos, sino también de la capacidad de atender mercados específicos con servicios adaptados.

Junto a estas compañías aparecen otros operadores como GS Lines, Boluda Lines, X-Press Feeders, Flota Suardíaz, Hapag-Lloyd o Baleària Canarias. Aunque sus redes individuales son más limitadas, algunas cuentan con coberturas relevantes y aportan conexiones que no aparecen en los grandes operadores. Entre ellos destaca GS Lines, que alcanza 26 puertos, la misma cobertura que UAL y por encima de WEC Lines, que suma 24 destinos.

En conjunto, las 12 compañías agrupadas en el bloque de «otras navieras» del análisis suman 73 puertos distintos. Su red tiene un perfil principalmente europeo, con 48 destinos en Europa, 14 en África, seis en América y cinco en Asia, lo que muestra el papel complementario que desempeñan dentro del mapa de conexiones de La Luz.

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La presencia de estas compañías confirma que la red marítima del Puerto de Las Palmas no depende únicamente de los grandes grupos internacionales. Aunque sus coberturas son más reducidas, algunas aportan conexiones propias y atienden mercados concretos que completan la oferta logística del recinto grancanario.