Darias defiende el refuerzo de la ciudad con más agentes y recursos materiales

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, defendió este lunes durante el acto de imposición de las Medallas al Mérito Policial de 2026, celebrado con motivo de las Fiestas Patronales de la Policía Local -cuyo patrón es el Cristo de la Vera Cruz- que la institución atraviesa una etapa de "refuerzo" con la incorporación de nuevos agentes, la mejora de las condiciones laborales y la renovación de sus medios materiales y tecnológicos. Entre ellas mencionó las medidas que tienen que ver con la aprobación de la instrucción horaria y el acuerdo de productividad.

Puso como ejemplo la incorporación de 45 nuevos agentes en prácticas en febrero de 2025, así como la convocatoria de 57 nuevas plazas dentro del proceso unificado de Canarias, "en el que la capital aportó el mayor número de plazas de las 180 ofertadas", subrayó.

A esos datos, la regidora añadió la incorporación de cinco inspectores y seis subinspectores como funcionarios de carrera tras completar los procesos de promoción interna, formación y prácticas, "lo que supone la llegada de 11 nuevos mandos a la estructura del cuerpo" y aseguró que el Consistorio ultima el proceso de incorporación de nuevos agentes a la Unidad Especial de Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (Goia).

La alcaldesa, Carolina Darias, durante el acto de imposición de Medallas al Mérito Policial en el Espacio Cultural Jesús Arencibia, en Tamaraceite. / La Provincia

Tras acudir previamente a los actos religiosos en la parroquia de San Agustín, como parte del acto festivo, se trasladó al centro cultural de Tamaraceite para hacer entrega de las distinciones. Acompañada del concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, y del comisario principal jefe de la Policía Local, Carlos Saavedra -este último incorporado recientemente tras la sentencia que anulaba su cese en 2024- felicitó a las 22 personas reconocidas con la Medalla al Mérito Policial 2026. La alcaldesa destacó también durante su intervención el papel que la Policía Local tiene, principalmente en los barrios, y puso en valor el trabajo desarrollado por la Umec. "Hoy distinguimos también a esta unidad por ser esa policía de cercanía y de unidad".

Durante el acto, Carolina Darias destacó que la incorporación de recursos materiales forman parte del refuerzo del cuerpo. Detalló que para ello se ha invertido cerca de ocho millones de euros, de los cuales 6,8 millones han estado destinados a la adquisición de nuevos vehículos. Esa nueva dotación incluye patrulleros híbridos, vehículos con mampara, unidades todoterreno y de intervención, una pick-up para la Unidad de Mediación y Convivencia (Umec), furgones para las unidades Canina y de Educación Vial y un vehículo específico para las tareas de Tráfico.

En materia tecnológica, resaltó la adjudicación para adquirir 400 nuevas emisoras digitales de última generación basados en tecnología Tetra e integrados en la Red de Seguridad y Emergencias de Canarias (Rescan). Las nuevas emisoras incorporan sistemas de geolocalización, cifrado y autenticación, mayor autonomía, resistencia al agua y a los impactos y cancelación de ruido.

Los distinguidos

La única Medalla de Oro al Mérito Policial recayó en el inspector Jorge Domingo Luz González en reconocimiento a su trayectoria profesional, su preparación multidisciplinar y su labor formativa, con más de mil policías formados en Canarias.

Con la Medalla de Plata fueron reconocidos 12 integrantes de la Policía Local: Gerardo Robaina Pacheco, por su actuación en la preservación de la escena y las pruebas tras un homicidio; Salustiano Araujo Valencia y Fernando Espinel Gutiérrez, por sus intervenciones en dispositivos de seguridad y eventos multitudinarios; Alexis González Santana y Antonio Pérez Álvarez, por sus labores contra el tráfico de drogas y los delitos contra la seguridad vial, así como por sus intervenciones para evitar que una persona se arrojara a la vía en la GC-1.

Otro de los galardonados fue Héctor Gutiérrez Hernández, por la detención del autor de un homicidio y la preservación de la escena del crimen; Iván Aday Pérez Betancor, por la formación en seguridad vial que realiza en el Parque de Educación Vial. Entre ellos, Francisco Raúl Bosa Calero y Fabián Santana Henríquez, por la detención de dos personas implicadas en un robo con fuerza y la incautación de drogas; Arerte López Cruz y Eduardo López Castellano, por sus intervenciones en la persecución y detención de dos personas por robo de vehículos y la atención a una persona mayor herida y Lorena Segura del Toro, por su intervención negociadora para evitar que una mujer se precipitara desde un aparcamiento.

Las otras nueve Medallas de Plata recayeron en representantes de otros cuerpos y fuerzas de seguridad o instituciones sociales: Daniel José Vázquez Moreno, teniente coronel de la Guardia Civil, por su colaboración en dispositivos de seguridad ante visitas de Estado; Diego Varela Álvarez, inspector jefe de la Policía Nacional, por su coordinación con la Policía Local en la lucha contra el narcotráfico; José Luis Ramos González, subinspector de la Policía Local de Telde, por su trayectoria docente en materia de tráfico y seguridad vial; Yurena Carballo Hernández, jefa de Protocolo del Ayuntamiento capitalino por la organización de actos institucionales.

También fueron reconocidos Antonio Villanueva Medina, subinspector de la Policía Nacional, por la coordinación de dispositivos conjuntos; Manuel Enrique Mateo Guerra, oficial de la Policía Nacional, por su colaboración en controles y dispositivos multitudinarios; Carlos Sánchez Gómez y José Cristóbal Gutiérrez Mendieta, cabos primeros de Infantería de Marina por sus labores de coordinación y Manuel Hernández Ramírez, director de Seguridad de la UD Las Palmas, por su coordinación de los dispositivos deportivos.