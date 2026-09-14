Asociaciones portuarias
Eduardo Álvarez deja la presidencia de Asocelpa, la patronal centenaria del Puerto de Las Palmas
Carmen Moreno asume la dirección en funciones tras la dimisión de Eduardo Álvarez, quien deja el cargo después de cesar en su actividad profesional en Albatros Inter Shipping, S.L.U
Eduardo Álvarez Jubells ha renunciado a la presidencia de la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas, Asocelpa, diez meses después de su nombramiento, una dimisión que ha sido aceptada este lunes por la junta directiva de esta entidad centenaria del Puerto de Las Palmas.
Álvarez accedió a la presidencia de esta patronal en diciembre de 2025, relevando en el cargo a Carmen Moreno, que hasta ahora le ha acompañado desde la vicepresidencia y que asumirá la responsabilidad de dirigir en funciones la asociación hasta que se convoque y se celebre una Asamblea General para designar la nueva presidencia.
Carmen Moreno asume la presidencia en funciones
La dimisión de Eduardo Álvarez se produjo tras cesar en la empresa consignataria en la que trabajaba desde hacía más de 20 años y que está asociada a Asocelpa, Albatros Inter Shipping, S.L.U.
La junta directiva agradece su dedicación
La junta directiva de la entidad ha expresado su agradecimiento al ya expresidente por su dedicación y entrega a la asociación durante los años en los que ha formado parte de la misma.
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