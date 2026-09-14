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OBITUARIO

Fallece Andrés Betancor Vera, uno de los fundadores del Hogar Canario de Sao Paulo

Muy vinculado a su tierra, presidió la institución durante 24 años

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Andrés Betancor Vera, uno de los fundadores del Hogar Canario de São Paulo (Brasil) falleció este sábado, día 12 de septiembre, a los 78 años de edad. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 1 de diciembre de 1941, estaba casado con Seluca y tenía dos hijos: Andrés y Marcelo. Deja también cinco nietos.

Andrés Betancor nació en Las Palmas de Gran Canaria el 1 de diciembre de 1941. En concreto en el barrio de Schamann, que casualmente se encuentra en fiestas en estos días con motivo de la celebración de los festejos en honor a la virgen de Los Dolores. Tras marchar a Brasil en 1972 como ingeniero electrónico por un año conoció a su mujer y se instaló en Brasil, aunque siguió teniendo un profundo vínculo con su tierra canaria. Lo demuestra el que fuera uno de los fundadores del Hogar Canario de São Paulo, cuya institución presidió durante 24 años.

El centro canario en São Paulo se formalizó en los años 90. Entonces, Betancor era secretario del consejo de residentes españoles en la ciudad brasileña, fundada por el canario Padre Anchieta, y junto a otros canarios formalizaron la institución, de la que fue su segundo responsable. Andrés Betancor Vera pertenece a las últimas generaciones de canarios, más preparadas, que emigraron a América Latina con otros parámetros diferentes a los que lo hicieron en las anteriores décadas, más con miras profesionales que por necesidad de trabajo.

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Entre los proyectos logrados por estos primeros fundadores del Hogar Canario en São Paulo figura la creación de una plaza, en el centro de la ciudad, que recuerda a las Islas Canarias.

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