La Fase VI del Plan de Higiene Urbana supera los 20.000 kilos de residuos retirados tras sus primeros tres meses

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Higiene Urbana, hace balance de los primeros tres meses de la Fase VI del Plan de Higiene Urbana, que ha permitido retirar 20.250 kilos de residuos desde su puesta en marcha el pasado mes de julio.

Esta sexta fase, que se prolongará hasta diciembre, permite reforzar de forma intensiva las labores de limpieza en los barrios de la ciudad, complementando el servicio ordinario y adaptando las actuaciones a las necesidades específicas de cada entorno.

Desde su inicio, el operativo ha intervenido en Zárate, San Lorenzo, Triana, Siete Puertas, Urbanización Sansofé, Las Coloradas, San José y Lomo Apolinario, con actuaciones programadas en los diferentes distritos del municipio.

El concejal de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán, ha señalado que “estos primeros tres meses de la Fase VI muestran el alcance de un dispositivo que nos permite reforzar la limpieza de los barrios con actuaciones intensivas que complementan el servicio ordinario y atienden las necesidades específicas de cada zona”.

“Durante los próximos tres meses continuaremos desarrollando este plan en distintos puntos de la ciudad para seguir mejorando la limpieza y el mantenimiento del espacio público”, ha añadido Alemán. En estos primeros tres meses, el dispositivo ha permitido el lavado de 381 papeleras y 203 contenedores, así como la utilización de 1.242.000 litros de agua y 165 litros de productos desinfectantes. A estas actuaciones se suma la retirada de 20.250 kilos de residuos.

Las labores incluyen el baldeo integral de calles y aceras, el barrido manual y mecanizado, la limpieza de papeleras y contenedores, el fregado de pavimentos y el saneamiento de espacios afectados por vertidos incontrolados.

La planificación de la Fase VI continuará durante los próximos meses por barrios de los cinco distritos. Tras las actuaciones realizadas hasta el 11 de septiembre, el dispositivo proseguirá por Guanarteme, Barrio Atlántico, Piletas, El Polvorín, Fincas Unidas, La Isleta y Vega de San José, entre otros puntos de la ciudad, hasta completar esta sexta fase a finales de diciembre.

Plan de Higiene Urbana

El Plan de Higiene Urbana refuerza las labores ordinarias de limpieza mediante dispositivos específicos que recorren de manera programada los diferentes barrios de Las Palmas de Gran Canaria.

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Las distintas fases desarrolladas han permitido intensificar el baldeo y la limpieza integral de calles y aceras, así como el lavado de contenedores y papeleras y la retirada de residuos, con actuaciones distribuidas por los cinco distritos de la ciudad.